15 épisodes les plus importants sur le plan culturel

Star Trek est né à une époque où le monde était confronté à d’énormes changements. Rien qu’en Amérique, Kennedy était mort et la guerre de Corée s’est arrêtée dans une impasse. Alors que le Vietnam était encore loin, déjà chez lui, le mouvement des droits civiques prenait de l’ampleur.

Alors que la franchise s’est développée au fil des ans, le racisme, le sexisme, le fanatisme et les préjugés ont été abordés par toutes les itérations de la série. La science-fiction est depuis longtemps une méthode par laquelle les auteurs et les cinéastes peuvent aborder ces questions nobles et forcer une compréhension, même si parfois cette compréhension passe par une méthode futuriste.

Parfois cependant, la seule façon d’avancer est de regarder en arrière. Star Trek utilise souvent le voyage dans le temps dans ses intrigues, ainsi que des visions et soulève parfois un scénario de l’histoire de la Terre et le place dans un cadre étranger. Star Trek essaie de s’assurer que les équipages que nous suivons apprennent ce qu’ils peuvent, chaque fois qu’ils le peuvent. Comme Roddenberry l’a dit lui-même, chaque épisode était destiné à être un jeu de moralité, même si les joueurs étaient des extraterrestres à la tête cahoteuse de la semaine.

Parfois, des épisodes peuvent exister pour donner un sentiment de compréhension plus profonde à d’autres personnes. La langue a longtemps été surmontée comme une barrière dans l’univers de Star Trek, grâce au traducteur universel magique. Cependant, la suppression de cet outil a conduit à des épisodes très intelligents qui nous demandent de voir comment nous comprenons le monde autour de nous.

Commençant par un de ces épisodes –