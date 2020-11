15+ endroits les plus surveillés au monde – .

02 novembre

2020

À moins que vous n’ayez des super pouvoirs ou que vous ayez de super connexions avec certaines des personnes les plus puissantes du monde (même dans ce cas, ce n’est toujours pas une garantie), il est impossible que vous vous trouviez dans l’un de ces endroits. Voici 19 des installations les plus surveillées au monde:

1. Archives secrètes du Vatican

Seuls les membres du clergé et les universitaires qualifiés sont autorisés à entrer dans les archives secrètes du Vatican. Même les personnes autorisées à entrer à l’intérieur de l’installation ne peuvent pas voir les éléments sans approbation préalable. Les sceptiques ont diverses théories derrière le secret, y compris: la caverne cachant des évangiles qui contredisent la Bible, elle abrite la plus ancienne collection connue de pornographie et détenant des plans pour contrôler le monde.



2. Fort Knox

Fort Knox abrite le dépôt américain de lingots où il stocke non seulement des milliers de tonnes d’or, mais abrite également d’importants documents historiques tels que la Magna Carta et la déclaration d’indépendance. Ses couches de protection impénétrables comprennent: un périmètre de mur de granit solide, des escadrons de gardes armés de mitrailleuses et de militaires armés, et une porte anti-déflagration de 22 tonnes maintenue fermée par une serrure si complexe qu’elle nécessite une équipe de 10 personnes pour se déverrouiller.



3. Banque de réserve fédérale de New York

La Federal Reserve Bank de New York a une sécurité si serrée qu’on lui confie plus de lingots d’or américains que le célèbre Fort Knox. Les hommes ne sont même pas autorisés à entrer dans le coffre-fort de la banque car les palettes sont déplacées par une équipe de robots. Pour couronner le tout, une force de protection de niveau Jason Bourne surveille son périmètre. Leurs scores au champ de tir sont tellement glissants qu’ils sont encore meilleurs que les tireurs d’élite. Les systèmes de sécurité de la banque sont si fiables que même les gouvernements étrangers l’utilisent pour stocker l’or.



4. Rivière Tumen

Le fleuve Tumen fait partie de la frontière entre la Russie et la Corée du Nord et serpente également sur le territoire chinois. À moins d’un kilomètre, vous pouvez passer de la Corée du Nord, en passant par la Chine et vous retrouver en Russie. Cela fait de la rivière un bon endroit pour ceux qui souhaitent faire défection. En tant que tel, il est généralement bien gardé par des soldats nord-coréens.



5. La réserve d’or iranienne

Il serait vraiment difficile de pénétrer dans la réserve d’or iranienne car personne ne peut dire avec certitude où elle se trouve. Les hypothèses partent du fait qu’il se trouve soit au siège du Trésor impérial, soit à la Banque centrale iranienne. L’Iran a secrètement envoyé de l’or dans le pays depuis l’Europe afin d’éviter la «pression financière» des États-Unis et du Royaume-Uni.



6. Caveau d’or de la Banque d’Angleterre

Plus de 4 600 tonnes d’or sont conservées dans la chambre forte de la Banque d’Angleterre, la plus grande chambre d’or du Royaume-Uni. Ses murs sont à l’épreuve des bombes et le système de sécurité est si complexe qu’il implique une reconnaissance vocale, des clés de 3 pieds et d’autres mesures de sécurité qui ne sont même pas publiées.



7. Les coffres suisses

Les banques suisses sont parmi les plus sûres de la planète. Le coffre-fort à 3 clés en particulier est utilisé par les personnes les plus riches du monde depuis plus de 200 ans.



8. Les coffres secrets de l’Église mormone

Les voûtes secrètes de l’Église mormone contiennent des documents généalogiques et historiques qui sont non seulement fortement gardés, mais qui, selon la rumeur, sont également protégés par un contrôle de la température ainsi que des capteurs de mouvement et de chaleur.



9. Zone démilitarisée coréenne

La zone démilitarisée coréenne est l’une des frontières les plus surveillées au monde. Cette bande de terre qui s’étend sur 160 miles de long et 2,5 miles de large, divise la Corée du Nord et la Corée du Sud. En raison de la haute défense qui entoure la frontière, les gens osent rarement la traverser et, à ce titre, l’endroit est devenu une réserve naturelle.



10. Prison ADX de Florence

L’installation administrative maximale ou ADX, est une prison supermax pour hommes du Colorado. La prison abrite les inconvénients les plus dangereux des États-Unis, ce qui lui a valu le surnom d ‘«Alcatraz des Rocheuses». Les mesures de sécurité à ADX comprennent des chiens d’attaque gardant la zone entre les murs de la prison et des clôtures en fil de fer de 12 pieds de haut, 1400 portes en acier télécommandées, des faisceaux laser de détection de mouvement, des coussinets de pression et des caméras. Un ancien directeur de l’ADX l’a décrit comme «une version plus propre de l’enfer».



11. Parking Bold Lane

Ce parking (ou garage) est situé dans le Derbyshire, en Angleterre et est l’un des endroits les plus sûrs au monde. Vous ne pouvez pas entrer sans avoir un ticket indiquant votre place de parking exacte. Et une fois que votre voiture est garée, elle est protégée par des détecteurs de mouvement et d’autres alarmes qui se déclenchent si quelqu’un dérange votre voiture. Si l’alarme se déclenche, tout le lieu passe en mode de verrouillage.



12. Complexe de Cheyenne Mountain

Le complexe de Cheyenne Mountain était, à un moment donné, le centre de commandement du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (le NORAD a depuis déplacé ses opérations vers un autre endroit) et des missions du Commandement spatial américain. Le complexe est si bien gardé que son tunnel est protégé par du granit massif et renforcé. Il est intéressant de noter que le complexe de Cheyenne Mountain était également le siège de la fiction Stargate Command dans la populaire émission de télévision Stargate SG-1.



13. Air Force One

Air Force One est l’un des avions les mieux construits au monde. Il dispose des packages de technologie d’évitement de vol, de défense air-air et d’électronique les plus avancés au monde disponibles partout dans le monde, le tout pour la protection du commandant en chef et de son entourage. Grâce à sa sécurité renforcée, il est considéré comme le lieu de déménagement le plus sûr au monde.



14. Zone 51

Située au Nevada, cette base aérienne top secrète est si bien gardée que personne ne peut y entrer, même le survoler est interdit. La zone 51 est couverte de capteurs de mouvement et est fortement surveillée par toutes sortes de véhicules. C’est le foyer de tout ce qui concerne les ovnis et les complots extraterrestres.



15. Haven Co

Cette société de protection des données est située en mer du Nord au large des côtes britanniques. Les seules personnes autorisées à entrer dans Haven Co étaient le personnel autorisé, les investisseurs et les membres de la famille royale britannique. Il aurait été fermé en 2008 sans explication claire sur les raisons et les données stockées ici.



16. Le Greenbrier

Le Greenbrier est un complexe exclusif qui s’étend sur 6 500 acres et se trouve au cœur des forêts de Virginie-Occidentale. En dessous se trouve une porte anti-explosion nucléaire de 25 tonnes, avec des tunnels derrière elle qui créent un bunker nucléaire rempli de fournitures pour que les membres du Congrès américain puissent résister à une attaque nucléaire.



17. Iron Mountain

Cette ancienne mine de calcaire abrite 1,7 million de pieds carrés de voûtes, à 200 pieds sous le sol. Le gouvernement américain est le plus gros locataire et l’identité de 95% des propriétaires de coffres est confidentielle, mais nous savons que Warner Brothers, la Smithsonian Institution et Corbis y ont tous des coffres. Des milliers d’enregistrements historiques, de négatifs de photos et de bobines de films originaux vivent ici, ainsi que les restes calcinés du vol 93, la photo originale d’Einstein tirant la langue et le brevet d’Edison pour l’ampoule. Iron Mountain abrite également Room 48, un centre de données sauvegardant certaines des plus grandes entreprises américaines. Deux vagues de gardes armés protègent l’entrée, et on dit qu’ils inspectent les invités si soigneusement que même la TSA serait gênée.



18. Le barreau des années 60

Le 1960’s Bar est situé à 100 pieds sous terre dans le complexe de bunker souterrain secret de Burlington, dans le Wiltshire, en Angleterre. C’est une reconstitution d’un pub populaire auprès des fonctionnaires du gouvernement britannique. Le bar a été construit pour la première fois pendant la guerre froide. Il a été conçu pour être un refuge pour les supérieurs pour reconstruire la Grande-Bretagne en cas d’attaque nucléaire.



19. Caveau de semences de la fin du monde

Officiellement connue sous le nom de Svalbard International Seed Vault, cette installation unique en son genre est conçue pour stocker un large assortiment de semences dans le but de préserver la diversité des cultures et de garantir aux humains une source de nourriture quelles que soient les catastrophes terrestres. Il est situé à Svalbard – l’un des endroits les plus éloignés de la planète qui est encore assez accessible. L’enceinte de stockage est une grande île de roche stérile dans le cercle polaire arctique, et la voûte est située à l’intérieur d’une ancienne mine de cuivre. Outre son paysage isolé, le Svalbard est défendu par des portes anti-explosion, des capteurs de mouvement, des sas et du béton armé en acier d’un mètre d’épaisseur. Le climat et la position uniques devraient protéger les semences de toute catastrophe, d’origine humaine ou autre, pendant des siècles.



