15 adaptations cinématographiques complètement différentes du livre

Jeteven Boîte Lumineuse Message A4 Lettre Lumineuse Tableau Lumineux 210 Lettres Coloris et Symboles flexible, 8 modes d'éclairage avec télécommande sans fil, pour Décorer Anniversaire Mariage Famille

❤【Lettre Riche 】: La boîte à lumière avec 8 couleurs changeants comprend 210 lettres, chiffres et symboles, un jeu de lettres noires (84 pièces) et un jeu de lettres couleur (126 pièces). Vous pouvez apparier vous-même et créer vos propres messages. ❤【Changez les 8 couleurs avec une télécommande】: Notre message boîte limineuse multicolore comprend une télécommande qui permet un contrôle fiable de votre boîte de signalisation de cinéma. 7 couleurs: blanc, rouge, vert, bleu, jaune, cyan et violet. Utilise 6 piles AA et un câble USB pour une utilisation avec des chargeurs mobiles. ❤【Décoration parfait 】: Ecrivez votre phrase préférée et allumez la lumière. Cette boîte à lumière au format A4 vous permet non seulement d’éclairer à la lumière indirecte, mais aussi d’être une pièce de décoration personnalisable que vous utiliserez jour et nuit. Cette boîte polyvalence à lumière est un objet idéal pour décorer les chambres d'enfants avec des messages tendres dédiés aux tout-petits, ou la placer sur le mobilier de l'entrée pour laisser des messages importants. ❤【Utilisation 】: Anniversaire, Noël, Mariage, Evénement spécial, Affaires spéciales, et l'Affiche de cinéma, peuvent être utilisés aussi dans les magasins, cafés, halls d'hôtels, couloirs, salles d'expositions, maisons, etc. ❤【Garentie】 : Si vous avez des questions sur cette Boîte Lumineuse Cinématique, contactez-nous immédiatement. Nous vous donnerons une réponse satisfaisante et l'une des solutions les plus rapides.