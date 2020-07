1439: Les baisers sont interdits en Angleterre en réponse à la peste noire

Histoire médiévale | 16 juillet 2020



(Galerie nationale / Wikimedia Commons)

Ici vous, ici vous: Plus de smoochies! C’est ce qu’Henri VI a proclamé le 16 juillet 1439, non pas parce qu’il était un monstre qui détestait la romance; il voulait juste garder en vie autant de ses sujets que possible. Au 15ème siècle, la peste bubonique ravagea l’Europe, et avant même que la distanciation sociale ne devienne une chose, Henry réalisa que c’était l’un des meilleurs moyens d’empêcher les gens de tomber malades. De toute évidence, les baisers étaient faits. La proclamation de Henry a définitivement sauvé quelques vies, mais il a fallu plus qu’une interdiction de s’embrasser pour sortir la société du bord de la peste noire.

La crise de la peste

Début vers 1348, cette petite chose appelée la peste a déchiré l’Europe. Apparaissant initialement sur la côte sud de l’Angleterre, la peste s’est frayée un chemin jusqu’à ce que près de la moitié de la population meure de la maladie. Il s’est brûlé après quelques années, mais des souches de la bactérie ont continué à ravager le pays de manière régulière tout au long des années 1400.

Né en 1421, ce dont manquait le roi Henri VI connaissances scientifiques modernes, il a compensé par l’expérience. La peste était simplement un mode de vie au moment où il est entré en scène, alors il comprenait clairement la menace que représentait la maladie et comment elle semblait se transmettre. Il est généralement admis que la première quarantaine eu lieu en 1377, et bien que les nouvelles n’aient pas voyagé aussi rapidement à l’âge des ténèbres qu’aujourd’hui, il est probable que Henry ou son peuple était conscient des avantages de garder ses distances avec quelqu’un qui pourrait être malade.

(Galerie nationale du portrait / Wikimedia Commons)

Juste un gros sésh Makeout

Dans l’Europe du XVe siècle, s’embrasser était aussi courant que de serrer la main aujourd’hui. Peu importe qui vous saluiez: les hommes, les femmes, la famille et les étrangers se sont tous embrassés aussi négligemment que nous lançons un « Bonjour! » sur notre chemin vers le métro. Vous pourriez reconnaître cela comme un excellent moyen de propager des germes, et même si personne à l’époque ne connaissait les mécanismes de la transmission des maladies par les fluides corporels, Henry était assez intelligent pour observer que ceux qui s’approchaient trop des malades avaient tendance à devenir malades.

Il est peut-être connu comme un roi fou, mais l’interdiction d’embrasser d’Henry était assez sur le point. Il a peut-être ordonné à son peuple de faire la queue parce qu’il ne voulait pas que ses sujets lui fassent la bouche personnellement, mais en publiant la proclamation du 16 juillet 1439, il montra qu’il se souciait du peuple qu’il gouvernait.

(Britannica)

Un Parlement paniqué

En 1439, le Parlement n’avait pas réussi à se réunir pendant près d’un an et demi à cause de la peste, mais une situation militaire bouillonnante en France signifiait que le conseil d’administration de l’Angleterre devait se réunir et régler le désordre financier. Tous ceux qui ont rencontré le roi étaient tenus d’embrasser sa bague, cependant, et les membres du Parlement devaient spécifiquement lui offrir le «baiser d’hommage», donc bAvant d’accepter de se rencontrer à Westminster, ils lui ont rédigé une lettre lui demandant s’ils pouvaient peut-être simplement montrer leur respect par écrit. Ils ont écrit en partie:

C’est pourquoi nous, votre pauvre vrai lige, considérant et désirant la santé et le bien-être de votre personne la plus noble par-dessus toutes les choses terrestres … implorons votre plus noble grâce, en conservant votre personne la plus noble … en évitant une telle infection à tomber sur vous, Dieu nous en préserve, de concevoir gracieusement qu’alors que n’importe laquelle de vos dites communes qui vous tiennent par le service d’un chevalier, en vous rendant hommage … doit vous embrasser, ordonner et accorder, par l’autorité de ce Parlement actuel , afin que chacun de vos lieges, dans l’accomplissement de leur hommage, puisse omettre ledit baiser de vous et en être excusé à votre gré, l’hommage étant de la même force que s’ils vous embrassaient, et recevraient leurs lettres de faire leur hommage. , malgré le baiser omis de vous.

Il n’y a pas de date sur la lettre, mais on pense qu’elle a été écrite à l’automne 1439, donc le Parlement ne connaissait pas l’interdiction des baisers ou il s’assurait simplement que c’était cool que s’il n’embrasse pas le monarque. Ils étaient clairement assez stressés à ce sujet.

(Pinacothèque de Brera / Wikimedia Commons)

Difficile à appliquer

Malheureusement, faire respecter l’interdiction des baisers était un défi de taille. Henry ne pouvait pas placer des sentinelles dans chaque ville pour s’assurer que les gens se gardaient les lèvres les uns des autres, et beaucoup de gens remettaient certainement en question son raisonnement ou adoraient trop briser les visages pour s’en soucier. Il n’y a aucun rapport selon lequel les gens ont carrément refusé le commandement du roi, mais il n’y a aucune preuve qu’ils y ont obéi non plus. Henry n’avait que 17 ans au moment de sa proclamation, et il est très probable que personne ne voulait écouter un enfant roi sur ce qu’il pouvait et ne pouvait pas faire avec sa bouche. Quoi qu’il en soit, l’interdiction des baisers n’a pas immédiatement éloigné quiconque des smackers des sujets immédiats de Henry, qui auraient probablement été bouillis s’il les avait attrapés. La totalité « roi fou« chose était en quelque sorte méritée.