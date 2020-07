14 juillet: prendre d’assaut la prison, révolutionner le pays

Faits historiques | 14 juillet 2020



(Bibliothèque nationale de France/Wikimedia Commons)

Le 14 juillet 1789, AKA Bastille Day, une foule de Parisiens prend d’assaut la Bastille et démolit l’ancien fief de France. En tant que symbole de la Révolution française, la Bastille était importante non seulement en tant que symbole de la puissance de silence de la classe supérieure, mais comme preuve que les gens peuvent faire entendre leur voix, aussi petite qu’ils se sentent.

En avance sur son temps

Pendant le Guerre de Cent Ans entre l’Angleterre et la France, la Bastille a été construite pour protéger Paris d’une attaque de l’Est. Construction des tours débuta en 1370 et se termina sous le règne de Charles VI, vers 1380. En tant que l’un des bâtiments fortifiés les plus solides de l’époque, la Bastille était une garnison en avance sur son temps. Les historiens notent que les murs et les tours de la Bastille se trouvaient à la même hauteur, ce qui permettait aux soldats de se déplacer facilement dans la forteresse plutôt que de voyager de niveau en niveau chaque fois que la stratégie le dictait. En 1420, Henri V avait repris la Bastille, qu’il utilisait plus comme prison que comme bastion militaire. Il a été récupéré 16 ans plus tard après une impasse entre les Français et les Anglais qui a conduit les hommes d’Henry à renoncer à la forteresse, mais ses propriétaires légitimes ont dû admettre qu’il était sur quelque chose.

(Artiste inconnu / Wikimedia Commons)

Forteresse à subdivision

Sous le règne de Louis XI au XVe siècle, le monarque français exploite la Bastille à la fois comme château royal et prison d’État. Des fonctions royales ont eu lieu et des dignitaires étrangers sont restés à la Bastille, tandis que les prisonniers de l’État étaient détenus dans leurs cellules. Au fil des années, les monarques suivants fortifièrent de plus en plus la Bastille. Henri II a supprimé toutes les sorties et entrées jusqu’à ce qu’il n’y ait qu’un seul moyen d’entrer et de sortir de la forteresse, et la guérite du bâtiment a été changée en une arche massive sous sa direction. En 1660, Louis XIV ordonne l’installation d’une nouvelle arcade à la porte Saint-Antoine, et 10 ans plus tard, les murs de la ville menant à la Bastille sont démolis et remplacés par des arbres, transformant essentiellement le quartier en un faubourg dominé par une ancienne forteresse militaire. Les prisonniers utilisaient le bastion du bâtiment comme jardin.

(Bibliothèque nationale de France/Wikimedia Commons)

Pas comme n’importe quelle prison

Louis XIV a détenu plus de 2000 prisonniers dans la forteresse pendant son règne pour des crimes allant de l’espionnage au désaccord avec le roi sur des questions personnelles et religieuses. Si vous étiez Français et du mauvais côté du roi dans les années 1600, vous étiez destiné à finir à la Bastille.

Mais la Bastille ne ressemblait à aucune prison. Pour être détenu dans cette forteresse fantaisiste, une étrange cérémonie devait avoir lieu, commençant par une «lettre de cachet», ou «une lettre sous sceau royal», rédigée par le roi et signée par un ministre mentionnant la personne être arrêté et leur crime. De là, le prisonnier a été arrêté lorsqu’un membre de la garde du roi leur a tapé sur l’épaule avec une matraque blanche. Contrairement aux prisons normales, les habitants de la Bastille étaient pour la plupart tenus secrets et nombre d’entre eux étaient des ennemis politiques du roi.

(L’Histoire par l’image/Wikimedia Commons)

Cette Marquis De Sade?

À l’été 1789, la Bastille n’était plus le bastion politique qu’elle était autrefois, mais elle était toujours considérée comme un symbole de la monarchie française. À ses derniers jours, la forteresse qui détenait des centaines de prisonniers à la fois n’en contenait que sept, mais personne à l’extérieur ne le savait en raison du secret entourant le complexe. A la connaissance des Parisiens, quand tu es entré la Bastille, vous n’êtes pas sorti. Cette intrigue a été exacerbée par un écrivain érotique français et un ravageur sexuel le marquis de Sade, condamné à la Bastille en 1784. Quelques jours avant que la Bastille ne soit prise d’assaut, De Sade a crié de la fenêtre de sa cellule: «Ils massacrent les prisonniers; il faut venir les libérer! On ne sait pas si l’appel du marquis aux Parisiens a été le catalyseur de la destruction de la Bastille, mais il n’a fallu que quelques jours aux révolutionnaires. a pris d’assaut ses murs.

(Bibliothèque du Congrès / Wikimedia Commons)

Tu pourrais dire que les discussions ont échoué

Quoi qu’il en soit, le gouverneur militaire de la Bastille, Bernard-René Jordan de Launay, avait senti la révolution prendre de l’ampleur. Il a commandé 250 barils de poudre à canon et a soulevé les ponts-levis de la prison en vue d’un siège, et bien sûr, une foule de Parisiens s’est dirigée vers la Bastille et a exigé que le gouvernement abandonne la forteresse au peuple on 14 juillet 1789. Malgré les renforts dans et autour de la forteresse, la foule a tenu bon, et à midi, des négociations ont commencé entre les révolutionnaires et les soldats.

Tôt dans l’après-midi, cependant, la foule est devenue agitée et a pris d’assaut la cour extérieure avant de grimper aux portes et d’abaisser le pont-levis de la prison. Alors que les soldats tiraient sur les gens, le chaos a éclaté. Les révolutionnaires ont saccagé la Bastille tout l’après-midi jusqu’à ce que De Launay ordonne un cessez-le-feu à 17h00.Il a réalisé que le nombre limité de soldats à sa disposition ne retiendrait pas longtemps les citoyens, et moins d’une heure après le cessez-le-feu, la prison a été libérée . Au moins 98 révolutionnaires sont morts dans l’attaque, tout comme De Launay et un noble nommé Jacques de Flesselles, dont les chefs étaient empalé sur des piques et défilé dans les rues.

(Bibliothèque nationale de France/Wikimedia Commons)

S’écrouler

Les histoires de prisonniers entassés sur les prisonniers étaient endémiques dans les rues parisiennes, mais lorsque les révolutionnaires ont finalement pris la Bastille, ils ont seulement trouvé sept prisonniers au total. Le marquis de Sade avait déjà été transféré à de nouvelles fouilles à cause de tous ces cris, et il ne restait plus que quatre faussaires condamnés, quelqu’un qui aurait pu s’appeler le comte de Solages (bien qu’il puisse être un mélange d’autres prisonniers), et deux hommes malades mentaux, qui ont défilé dans les rues.

Une fois la Bastille vidée, il fut décidé après quelques débats que le monument à l’aristocratie française devait être détruit. En novembre 1789, la Bastille n’existait plus. Que reste-t-il de la Bastille a été reconverti pour construire le pont du Pont de la Concorde et en tant qu’exposition sur le boulevard Henri IV. La clé de la Bastille n’est même pas en France. Il a été donné à George Washington en cadeau par le marquis de Lafayette et peut être vu à la maison du président à Mount Vernon. Aujourd’hui le Chronique de juillet se trouve là où se trouvait autrefois la Bastille, mais la célébration annuelle du 14 juillet garantit que personne en France n’oubliera la destruction de cette forteresse pendant la Révolution française.