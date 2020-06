13 reasons why: la saison 4 marque les adieux des lycéens de Liberty High

Probablement l’une des meilleures réalisations Netflix, la série 13 reasons why revient pour une quatrième et dernière saison. La dernière saison de la série est sortie le vendredi 5 juin.

Contexte de la série

La série implique dans sa généralité des sujets troublants, mais intéressants tels que le suicide, le viol, l’harcèlement moral sont à la tête de l’histoire, mais le sexisme, l’indifférence, le mépris, la méchanceté gratuite, la tromperie rentre également dans la sphère de la série. Cette dernière nous balance parfois des scénarios choquants qui ont suscité des critiques, mais le concept avait beaucoup de potentiel.



Une série bouleversante au cours des premiers épisodes, elle perd progressivement son efficacité. Un sujet délicat tel que le suicide et le harcèlement ne peuvent pas être pris à la légère. Cependant, elle a progressivement rencontré de plus en plus de problèmes qu’elle n’arrivait pas à résoudre.

Interview de Dylan Minette

Le journaliste d’Entertainent Tonight, dans la promotion de cette dernière saison a interviewé Dylan Minette, l’acteur derrière Clay Jensen. Il a commenté la fin comme ceci : « C’est le bon moment, pour terminer la série de la manière que nous voulons. J’ai l’impression qu’il est temps de faire nos adieux à ces personnages… Je ne sais pas… C’est triste, mais je suis surtout très excité. Il y a des choses très poétiques dans l’écriture de la fin de la série, j’en suis très content. Je pense que la saison se termine sur un message très positif… J’espère que les gens vont pouvoir s’y identifier, qu’ils se sentiront réconfortés et satisfaits. »

Quant à la possibilité d’un spin-off, l’acteur ne semble pas tout à fait d’accord avec cette idée, même s’il pense qu’elle est peu probable. Il a dit que : « Oh waouh, je ne peux même pas imaginer à quoi [une suite ou un spin-off] ressemblerait. Je n’en ai absolument aucune idée… Est-ce que Clay Jensen sera dans les parages ? Qui sait ? Moi, je ne sais pas. »