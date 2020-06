13 Reasons Why et son scénario controversé

La série 13 Reasons Why a depuis ses débuts fait polémique en raison des sujets assez choquant et tabous que la production a voulu mettre en avant à travers la vie des lycéens de Liberty High.

Le titre a ainsi suscité de nombreuses réactions à la fois négative et positive depuis la sortie de la première saison jusqu’à la quatrième saison diffusée depuis quelques jours sur Netflix. Sachez d’abord que si vous n’avez pas encore vu cette dernière saison, méfiez-vous car nous allons faire une petite récap du scénario controversé de cette série.

Hannah Baker

Pour ceux qui ont suivis la série depuis ses débuts, l’intrigue principale d’Hannah Baker a beaucoup marqué les fans. Basée sur le roman de Jay Asher, on a pu suivre les événements quiont conduit le personnage d’Hannah au suicide, laissant alors derrière elle 13 cassettes relatant chacune les raisons de sa décision.

La première saison a donc été très fortement critiquée en raison de sa représentation du viol et du suicide qui a été explicitement mis en scène. Toutefois, se concentrant sur le procès qui a suivi la mort d’Hannah et qui a examiné l’histoire de chaque accusé, la saison 2 a su effacer temporairement ces images sans pour autant faire oublier l’atrocité d’un tel acte aux fans.

L’intrigue d’Hannah ayant trouvé une fin et étant la base des premières saisons, la production a donc décidé pour la suite de dévier progressivement l’histoire en se concentrant sur ses camarades pour maintenir l’intérêt des fans.

Toutefois, ce personnage apparaît de temps en temps dans les différentes intrigues, mais son histoire devient de moins en moins importante au fil du temps, et encore plus dans la saison 4, alors que Clay (Dylan Minnette), le jeune homme qui est tombé amoureux d’elle, devient paranoïaque, à cause de tous les secrets qu’il doit garder cachés.

Bryce Walker

La mort de Bryce Walker (Justin Prentice) a donc été mis au centre de l’histoire de la troisième saison qui est le plus grand méchant de la série. Un violeur en série qui a toujours ignoré les répercussions de ses actes sur la vie de ses victimes, y compris son implication dans le suicide d’Hannah. Pour pimenter un peu les choses, la production a donc voulu montrer aux téléspectateurs une autre facette de Bryce alors qu’il tentait de s’améliorer dans la saison 3.

Suite à son altercation avec son camarade de classe Zach (Ross Butler), ce sont ses anciens camarades de classe Jessica (Alisha Boe) et Alex (Miles Heizer) qui le retrouvent au bord des quais. Les suppliant de l’aider, Bryce demande de l’aide, mais Alex le laisse tomber à l’eau, le laissant, lui et Jessica.Ce qui amène la suite de la série vers une autre intrigue, celle de Monty (Timothy Granaderos) qui est désigné par ses camarades comme étant le coupable après sa mort en prison.