13 Raisons Why 4 : moments forts de la série

L’arrivée de la quatrième saison de 13 Reasons Why a marqué la fin d’une ère pour le mastodonte Netflix alors que l’histoire des adolescents en difficulté de Liberty High School touchait à sa fin. Il aurait été naïf de s’attendre à autre chose qu’une offre très émotionnelle et, bien sûr, conformément à sa réputation, la dernière saison a conclu le récit avec 10 épisodes traumatisants.

Le mandat actif de l’émission sur Netflix était polarisant. Autrefois considéré comme l’un des rares originaux vraiment convaincants sur le géant du streaming, il a divisé les opinions en raison de son sujet, mais a été acclamé pour son récit captivant du roman éponyme de Jay Asher. Cependant, une fois qu’il a décidé de continuer au-delà de ses sources, la réception a été beaucoup moins, enfin, réceptive.

Avec la fin de 13 Reasons Why sur nous, nous avons maintenant l’opportunité de réfléchir sur le déroulement de l’émission dans son ensemble, en regardant en arrière où elle a réussi et où elle a échoué pendant son temps sur nos écrans avant de faire ses adieux à l’un des plus parlés -à propos des spectacles de notre génération.

Tout d’abord, les négatifs …

Veuillez noter que cet article contient des SPOILERS des quatre saisons de 13 Reasons Why.