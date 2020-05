13 Raisons pour lesquelles Saison 4: Y aura-t-il un nouveau versement? Voici tous les détails

– Publicité –



13 Reason Why est basé sur le livre du même nom écrit par Jay Asher. La série a déjà proposé trois saisons et maintenant la controverse que la série aura une autre saison disponible.

La série a fait l’objet de controverses car de nombreux adolescents ont tenté de faire des tentatives de suicide similaires à celles d’Hannah Baker. C’est une série de genre pour adolescents qui parle de problèmes forts comme le viol, le suicide, etc.

13 raisons ont-elles été renouvelées?

– Publicité –

Après quoi Netflix leur a donné une carte d’avertissement et, par conséquent, ils ont ajouté un message vidéo avant le début de la série qui avertit les téléspectateurs du contenu. Ce message a été ajouté à la série à partir de mars 2018.

13 raisons pour lesquelles le détail de l’histoire

L’histoire raconte ce qui se passe après le suicide d’Hannah Baker, où Hannah laisse 13 bandes où elle a expliqué 13 raisons pour lesquelles elle s’est suicidée. Nous pouvons voir beaucoup de choses dans la série comme, quelle était la perception d’Hannah au début et comment chaque personne impliquée a eu un impact sur sa vie.

Nous avons également la chance de voir d’autres personnes s’en occuper dans la série qui a entraîné la mort d’Hannah. Dans la série, nous rencontrons tellement de mensonges, de dissimulations et de secrets qui ont réuni tous les personnages.

13 raisons pour lesquelles des distinctions

Nous voyons également les tentatives de Clay de rendre justice à Hannah. Cette série dramatique pour adolescents est pleine de mystères qui montre également comment les systèmes judiciaires et les écoles traitent réellement de tels cas. La série a également reçu des prix et des nominations, comme le Guild of Music Supervisors Award for Best Music Supervision in a Television Drama en 2017.

En outre, le NAACP Image Award pour la réalisation exceptionnelle dans une série dramatique, la même année, le Television Academy Honors Award for Television with a Conscience en 2018. Katherine Langford a également obtenu une nomination au Golden Globe pour son travail exceptionnel en tant que Hannah Baker.

13 raisons pour lesquelles la date de sortie de la saison 4

Nous ne disposons d’aucune information officielle sur la date de sortie de la série, mais on peut supposer que la série sortira d’ici la fin de 2020 ou en 2021. Au cours de la dernière saison, nous avons vu la mort de Bryce Walker et une histoire parallèle, entrée de nombreux nouveaux visages comme Ani Achola, Winston Williams, Casey Ford, Dean Holbrook et plus encore.

La prochaine saison traitera de tous les mensonges qui ont été prononcés par les étudiants de Liberty High, les conséquences après la mort de Walker. Très probablement, nous obtiendrons une conclusion sur toute cette question au cours de la prochaine saison.

– Publicité –