13 raisons pour lesquelles les célébrités! Qui datent-ils dans la vraie vie? Consultez le post pour tout savoir sur leurs relations!

Treize raisons pour lesquelles un drame télévisé est disponible sur Netflix. L’émission suit les genres de Thriller, Teen Drama et Mystery!

L’intrigue du spectacle

Après qu’Hannah Baker se soit suicidée, elle laisse 13 cassettes vidéo aux personnes qu’elle a laissées. Chacune de ces treize bandes a une raison qui l’a amenée à se suicider. La sortie des cassettes ouvre les yeux et révèle à quel point la société dans laquelle elle vivait était vraiment terrible.

Réception et avis-

Ce spectacle a reçu des critiques mitigées de la part des gens. Il a été critiqué et admiré pour la même raison «Parler de suicide». La série s’est avérée être une sortie très controversée car les gens pensaient qu’elle ne traitait pas très bien le problème sensible.

Les créateurs de l’émission ont publié leur quatrième et dernière saison plus tôt ce mois-ci. Les acteurs et l’équipe sont tous satisfaits de la finale et pensent qu’il est préférable de terminer le spectacle maintenant, après avoir abordé toutes les questions.

Le casting-

Dylan Minnette comme Clay Jensen.

Katherine Langford comme Hannah Baker

Brandon Flynn comme Justin Foley

Ross Butler comme Zach

Miles Heizer comme Alex Standall

Alisha Boe comme Jessica

Timothy Granaderos comme Montgomery de la Cruz

Christian Navarro comme Tony

Justin Prentice comme Bryce

Anne Winters en tant que Chloe Rice

Grace Saif comme Ani Achola

Kate Walsh comme Mme Baker

Samantha Logan comme Nina Jones

Sosie Bacon en tant que Skye Miller

Devin Druid en tant que Tyler

Et bien d’autres personnalités populaires!

Pour ceux d’entre vous qui suivent religieusement le spectacle, n’êtes-vous pas curieux de savoir à qui ces stars sortent dans la vraie vie? Combien d’entre eux ont trouvé l’amour sur les plateaux?

Eh bien, nous avons ce qu’il vous faut!

L’actrice Anne Winters sort avec son musicien Boyfriend Taylor Beau! L’acteur Justin Prentice sort avec la mannequin canadienne Annika Pampei! Christian Navarro peut jouer un personnage gay mais dans la vraie vie, il est hétéro. Il y a eu beaucoup de discussions sur sa sexualité à cause de son rôle de Tony. Mais il a en quelque sorte précisé qu’il était hétéro dans la vraie vie! L’acteur sort actuellement avec une femme mystère et refuse de révéler son identité!

C’est l’accord avec certaines des stars. Pour en savoir plus, regardez cette vidéo!

Crédits vidéo – Page YouTube officielle d’OSSA.