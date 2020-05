13 raisons pour lesquelles le teaser de la dernière saison dit au revoir – / Film

Finalement, tout doit finir, même 13 raisons pour lesquelles. La série Netflix abandonnera sa quatrième et dernière saison le mois prochain, et pour préparer les fans, il y a un nouveau teaser qui va dans les coulisses avec le casting et l’équipe. Si vous êtes un fan de cette émission, c’est le type de vidéo faite pour vous rendre pleurant et émotif, alors sautez dessus!

13 raisons pour lesquelles la dernière saison Teaser

Je n’ai pas encore regardé une seule saison de 13 raisons pour lesquelles, mais la série a évidemment des fans, et ces fans seront sans aucun doute tristes de dire au revoir. Mais dites-leur au revoir, car la dernière saison se poursuit 5 juin. La vidéo ci-dessus montre le casting se réunissant pour une «lecture émotionnelle de la table» alors que la série se prépare à dire «ses derniers adieux aux aînés du Lycée Liberty dans la puissante conclusion de la série qui a changé le paysage de la télévision pour jeunes adultes».

Voici la ligne de connexion:

Au cours de la dernière saison de la série, la classe senior du Liberty High School se prépare à la remise des diplômes. Mais avant de dire au revoir, ils devront garder un secret dangereux enfoui et faire face à des choix déchirants qui pourraient avoir un impact sur leur avenir pour toujours.

Les acteurs de la saison 4 Dylan Minnette comme Clay Jensen, Alisha Boe comme Jessica Davis, Brandon Flynn comme Justin Foley, Miles Heizer comme Alex Standall, Grace Saif comme Ani Achola, Christian Navarro comme Tony Padilla, Ross Butler comme Zach Dempsey, Devin Druid comme Tyler Down, Timothy Granaderos comme Montgomery de la Cruz, Anne Winters comme Chloe, Deaken Bluman comme Winston Williams, Tyler Barnhardt comme Charlie St. George, Austin Aaron comme Luke Holliday, Inde Navarrette comme Estela de la Cruz, RJ Brown comme Caleb, Steven Weber comme Principle Bowen, Brenda Strong comme Mme Walker, Amy Hargreaves comme Mme Jensen, Josh Hamilton comme Matt Jensen, Mark Pellegrino comme Deputy Standall et présentant Jun Luis Castellanos comme Diego Torres.

La série, qui a fait ses débuts en 2017, a été critiquée pour sa représentation du suicide. Lorsque le spectacle est arrivé à la saison 3, la scène du suicide de la saison 1 a été rééditée, supprimant les moments graphiques. Netflix a publié la déclaration suivante:

« Alors que nous nous préparons à lancer la troisième saison plus tard cet été, nous avons été attentifs au débat en cours autour de l’émission. Ainsi, sur les conseils d’experts médicaux, dont la Dre Christine Moutier, chef de la direction médicale de l’American Foundation for Suicide Prevention, nous avons décidé avec le créateur Brian Yorkey et les producteurs de monter la scène dans laquelle Hannah prend sa propre vie depuis la première saison. . «

