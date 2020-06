13 raisons pour lesquelles: le petit ami de Monty devrait jouer un rôle encore plus important. Voici ce que vous devez savoir.

13 Reasons Why La saison 4 a fait ses débuts sur Netflix vers le début de la journée, et avec elle vient la fin de 13 Reasons Why. Initialement envisagé comme une série limitée à une saison, 13 raisons pour lesquelles il s’agissait d’un succès si gigantesque, que Netflix l’a ramené pour quelques saisons supplémentaires. Dans tous les cas, le récit de Clay Jensen (Dylan Minnette), Justin Foley (Brandon Flynn), Jessica Davis (Alisha Boe) et de chacun de leurs compagnons et connaissances toxiques est actuellement conclu.

13 raisons pour lesquelles la saison 4, la dernière saison de l’émission, a accompagné les réponses à de nombreuses demandes de renseignements. La réalité de l’homicide de Monty sera-t-elle exposée? Qui lance le seau vers la fin de 13 Reasons Why Season 4? Que se passe-t-il vers la fin de 13 Reasons Why? De plus, la star unique de 13 Reasons Why, Katharine Langford, revient-elle pour une dernière apparition en tant que Hannah Baker?

Eh bien, nous avons quelques spoilers à venir!

Monty’s beau devrait jouer un rôle beaucoup plus notable dans la saison 4 de «13 Reasons Why».

Winston Williams (Deaken Bluman) n’est apparu que dans quelques scènes jusqu’à présent. Pourtant, il a tout de même trouvé un moyen d’établir une connexion à long terme avec les observateurs.

Dans «Personne n’est propre», nous l’avons regardé tenter Monty (Timothy Granaderos) simplement en se relaxant sur le sol des toilettes. Quelques secondes après l’avoir rencontré, il se pencha pour un baiser, auquel Monty répondit joyeusement.

Après avoir obtenu des informations sur la nécessité ou non de se connaître, il a eu une réaction étrange. Monty l’a frappé au visage.

Comme les observateurs devaient l’apprendre, Winston est un personnage privilégié avec la tolérance, le caractère raisonnable et les capacités de création de relations nécessaires pour faire face aux éruptions continues d’hostilité de Monty.

Inébranlable par la façon dont Monty l’a frappé au visage quelques secondes après leur première sortie, Winston a choisi de donner à l’indulgence une possibilité et de commencer à sortir avec lui en tout cas.

«Laissez les morts enterrer les morts» a vu Winston et Monty passer leur première nuit ensemble.

Heureusement, le début de leur relation s’est harmonisé avec la disparition de Bryce (Justin Prentice).

Leur expérience émotionnelle s’est immédiatement transformée en un moyen de justifier Monty – et d’invalider les affirmations de ses compagnons concernant son association dans l’homicide de Bryce.

Pour aider à combattre la croisade du mépris Ani (Grace Saif) propulsé contre Monty après sa disparition, tout ce qu’il devait faire était de rafraîchir quelques faits d’initiés et de rappeler aux doublures qui se rendaient à Liberty High que Monty ne pouvait pas être le bourreau de Bryce en tant que il n’était pas là ce soir-là.

La fin expliquée.

S’il y a une chose que le dernier épisode de 13 Reasons Why a dû frapper les téléspectateurs, c’est le sujet de la conclusion. Après un enterrement enthousiaste pour Justin et une incroyable fonction de graduation. Nous regardons les personnages avoir la chance de résister, de faire confiance et de découvrir une conclusion avec l’esprit des individus qu’ils ont perdus. Pour Clay, c’est trouver l’harmonie avec Justin et Hannah. Pour Jessica? Cela donne à Bryce des critiques sévèrement appropriées.

Après que le groupe se soit réuni pour couvrir le conteneur de cassettes de Hannah, Jessica s’arrête pendant une minute pour tenir tête au fantôme qui l’a blessée et Hannah. Elle dit à Bryce, toujours présomptueux, même dans la structure fantôme attendue, qu’il n’a pas gagné. L’amour l’a fait. Le tourment a contraint ce rassemblement de divers compagnons ensemble, et il les maintiendra ensemble.

Les derniers épisodes absolus de 13 Reasons Why voient Clay parler d’un plan de traitement avec son spécialiste (Gary Sinise) alors qu’il part pour la fin du printemps et plus tard à l’école. La saleté se rétablit. Aussi, alors que lui et Tony (Christian Navarro) s’éloignent de chez eux, il y a une réalisation. C’est que cette horrible section de sa vie est véritablement terminée.

C’est ce que nous avons sur la nouvelle saison de 13 raisons. Nous espérons que vous avez adoré. Pour plus de ces mises à jour, restez à l’écoute et restez en sécurité.