13 raisons pour lesquelles la saison 4 Quand pouvons-nous nous attendre à ce que le spectacle soit sur les écrans? Quels sont les détails du casting?

Les 13 raisons pour lesquelles la saison 4 a été renouvelée par Netflix. L’émission a un large public d’adolescents qui traite de sujets sensibles comme le suicide, la drogue et l’abus de pouvoir dans les écoles.

La saison 3 a porté sur la disparition de Bryce Walker et la découverte du tueur de Bryce dans les derniers épisodes.

Découvrir les armes

Une arme à feu appartenant à Tony a été trouvée et il était suspect dans le meurtre de Bryce Walker car il avait des motifs de le tuer, mais il s’est avéré être faux.

Révélations

Des stéroïdes ont également été trouvés dans la voiture de Bryce.

Depuis que Clay a couvert les traces de Tyler et a rencontré Ani, et avait également des motifs de tuer Bryce pour se venger, le principal suspect des flics dans le meurtre était Clay, mais il a été libéré sous caution. Le soir du match de retour, on a appris que beaucoup de gens avaient des motifs de tuer Bryce.

Monty a été accusé d’agression sexuelle et du meurtre de Bryce Walker, même s’il n’était pas celui qui a tué Bryce, mais il a succombé au meurtre et est décédé dans la cellule et quelques heures plus tard.

Le vrai coupable

Dans l’épisode final, le meurtre a été révélé. L’arrestation de Clay a amené ses amis à prendre des décisions risquées. Ani fait un plan pour révéler le vrai tueur.

Bryce supplie Jessica de le rencontrer à l’embarcadère. Elle se présente avec Alex. Bryce montre sa cassette où il s’est excusé auprès de Jessica. Bien que Jessica et Alex le laissent saigner sur le quai.

Plus tard, Alex se présente pour aider Bryce, mais Bryce commence à déclamer ce qui remplit Alex de colère et il pousse Bryce dans l’eau et Bryce meurt finalement de noyade.

La saison 3 de 13 Reasons Why a montré comment la mort de Bryce Walker a eu lieu même si les premiers suspects étaient Tony, Jessica, Monty et Clay.

Saison 4 sera

