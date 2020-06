13 raisons pour lesquelles la saison 4: date de sortie de Netflix, détails de la distribution et toutes les mises à jour majeures

– – –

13 Reasons Why est l’une des émissions les plus incroyables sur Netflix. La fois où il a été publié en 2017 pour la première fois sur Netflix.

Les productions de la lune de juillet et la télévision suprême produisent la série. Ce combo de mystère pour adolescents a été très célèbre sur Netflix ces derniers temps.

La série tourne autour d’une amie du secondaire qui s’est suicidée après avoir été harcelée psychologiquement et sexuellement à son école et manquant de soutien de sa famille. Plus tard, on trouve une boîte de cassettes enregistrées par la jeune fille dans laquelle elle décrit les raisons pour lesquelles elle a avancé avec un pas si terrible.

Casting de la saison 4

Dylan Minnette comme Clay Jensen

Christian Navarro comme Tony Padilla

Alisha Boe comme Jessica Davis

Brandon Flynn comme Justin Foley

Justin Prentice en tant que Bryce Walker

Ross Butler comme Zach Dempsey

Devin Druid en tant que Tyler Down

Grace Saif comme Ani Achola

Josh Hamilton comme Mr Jensen

Amy Hargreaves en tant que Lainie Jensen

Miles Heizer comme Alex Standall

La dernière saison de 13 Reasons Why est tout aussi forte et puissante que les trois premières saisons de la série, comprenant bon nombre des mêmes sujets, notamment les agressions physiques, la mort et les abus. Beaucoup de choses peuvent être difficiles à regarder si vous avez rencontré un traumatisme similaire si vous êtes une personne au cœur doux. Honnêtement, la plupart de cette saison de l’émission est difficile à voir même si vous ne l’avez pas. Si vous vous demandez comment ces scénarios peuvent vous toucher, il est essentiel de savoir à quoi vous attendre. Avant, nous avons convoqué les moments les plus déclencheurs de chaque épisode, vous pouvez donc choisir de les ignorer. Il y a aussi des avertissements au début de chaque épisode pour servir d’avertissement de ce qui va arriver.

Il y a un décès lié au SIDA dans cet épisode, lié à la drogue et au travail du sexe. Il existe différentes scènes dans lesquelles les personnages morts reviennent, soit dans des chaînes oniriques, soit dans des illusions. Ces personnages ont des enregistrements d’agressions sexuelles sur différents personnages de la série.

– – –