13 raisons pour lesquelles la saison 4: date de diffusion, distribution, intrigue et tous les détails que vous devez savoir

13 Raisons pour lesquelles, la série dramatique pour adolescents originale de Netflix a son histoire tourne autour de la vie des élèves du secondaire de 17 ans avec des histoires impliquant l’intimidation, les abus et le meurtre.

L’émission couvre également des sujets tels que la consommation d’alcool chez les adolescents, la consommation de drogues, les agressions sexuelles, la santé mentale, le suicide et les relations avec les adolescents visant à diffuser une prise de conscience générale à ce sujet. L’histoire intrigante a permis au public de suivre la série de la toute première saison impliquant le suicide d’Hannah Baker, sortie le 31 mars 2017.

La prochaine saison 4 est assez spéciale car elle est confirmée comme la dernière de la série, comme l’a affirmé Netflix en août 2019, avec les 13 raisons pour lesquelles la base de fans était ravie, excitée et aussi pleine d’ambiguïté.

Quand la saison sera-t-elle diffusée? Qui attendons-nous de voir à l’écran?

Les dates de sortie n’ont pas encore été révélées par Netflix mais sont attendues d’ici la fin de l’année 2020, bien que les dates de diffusion pourraient malheureusement être poussées un peu plus loin jusqu’au début de 2021 également. La saison précédente a été diffusée pour la première fois le 23 août 2019, avec les nouvelles de la sortie de la prochaine et dernière saison de la série.

Comme toutes les autres saisons, la 4e saison devrait également être composée de 13 épisodes, chaque épisode s’étendant sur environ 50 minutes à une heure.

La plupart des acteurs devraient apparaître dans la nouvelle saison, à l’exception bien sûr de Katherine Langford, qui a fait sa dernière apparition dans la saison deux et probablement Justin Prentice et Timothy Granaderos depuis que leurs personnages ont été assassinés la saison précédente. De nouvelles apparitions de personnages peuvent être attendues, tout comme Grace Saif la saison précédente, mais rien en tant que tel n’a encore été révélé.

Intrigue de la saison 4: à quoi s’attendre?

À la fin de la saison 3, le public n’avait plus que quelques bouts et beaucoup d’autres questions. La question principale a cependant conduit à: «Bryce Walker va-t-il demander justice?»

Dans la finale de la saison 3, nous avons vu comment Montgomery de la Cruz a été conçu pour le meurtre de Bryce après qu’Ani ait expliqué au député Standall comment son fils, Alex Standall avait été impliqué dans le meurtre et a expliqué comment ils essayaient de gérer la situation, racontant enfin lui – « Que les morts enterrent les morts. »

À la fin cependant, Winston Williams se présente et confronte Ani sur la façon dont ils ont formulé Monty sans qu’il soit innocent et à quel point c’était immoral. Il se présente comme l’alibi de Monty et promet de demander justice pour lui. Cela a laissé le public sur un cliffhanger de ce qui pourrait suivre.

La saison 4 devrait tout à fait montrer les conséquences du scandale que les adolescents ont tenté de faire, en plus de rattraper les complots latéraux tels que: « À quoi le resurfaçage des armes cachées de Tyler mènera-t-il? », « Tyler serait-il en retrait à son précédent problème avec la récupération des armes à feu? « » Tony va-t-il revenir avec sa famille? « , » Est-ce qu’Alex s’en sortira avec le meurtre? « et bien d’autres.

La saison 4 va être une expérience passionnante pour le public alors qu’il est conduit à l’apogée de la série et que les réponses à toutes les questions suspensives seront révélées.

