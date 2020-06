13 raisons pour lesquelles la saison 4 Cast, intrigue, sortie et tout ce que vous voulez savoir

– – –

13 Raisons Pourquoi son voyage. Ce qui a commencé comme une histoire d’adolescent touchant l’intimidation, la civilisation du viol et le suicide apparaît comme une pièce de théâtre (saison 2) et un casse-tête de meurtre (saison 3) et est finalement devenu un thriller psychologique dans la dernière saison, qui est actuellement diffusée sur Netflix.

Les sélections de conte d’où la saison trois s’est arrêtée, à droite. Les élèves de Liberty High gèrent la mort de Monty de da Cruz et l’ont utilisé pour endosser l’homicide de Bryce Walker. Ils sont dans leur saison de début et ont peu de temps sur leurs mains et beaucoup plus de mensonges à dissimuler. Alors qu’ils se préparent pour le collège, ils tentent de ne plus s’inquiéter de leur qualité même avec une nouvelle histoire. Mais pariez ce qu’ils doivent faire.

L’attention se porte totalement sur le casting principal, et le récit progresse de force pour leur offrir une fermeture correcte. Certains personnages semblent générer un certain développement dans l’histoire sans rien faire clairement, cependant, ils ont perdu.

Cette saison, après Hanna Baker (Katherine Langford) et Ani Achola (Grace Saif), Clay Jensen (Dylan Minnette) devient ensuite le narrateur, et l’histoire est conseillée de son point de vue.

Il est plus douillet de se concentrer qu’Ani sur l’histoire de lui, mais cela devient déroutant. Vous ne pouvez pas conclure ce qui est réel et ce qui ne ressemble plus à votre personnage, qui détient l’affichage a des problèmes de tension, et il ne peut pas parfois différencier la vérité.

Mais, on ne peut nier que Minnette est une grâce salvatrice. Il vous oblige à faire preuve d’empathie avec sa personne pour chercher à travers lui. C’est sa capacité qui vous fait naviguer via cette finale désireuse et sous pression.

Le créateur Brian Yorkey avait réduit la saison courte de 3 épisodes et a donné au public une finale prolongée et neuf épisodes ternes qui ont une durée d’une heure 38 minutes. L’affichage devrait être idéalement rapide et granuleux, cependant, il finit par sembler extra traîné.

L’excellent single que la saison fait est à quel point il est essentiel de la technique dans le degré et qu’elle a désespérément besoin de vous pour parler des adolescents. Il s’efforce d’amorcer un dialogue sur la sexualité et normalise autant que possible la distance.

13 Reasons Why a toujours été un facteur de représentation, et il le fait bien cette saison également. Est-ce que cette tentative de suprématie du manteau blanc comme du sucre? Comme la saison dernière, Jessica Davis (Alisha Boe) et Tony Padilla (Christian Navarro) surprennent carrément le gouvernement et la discrimination que subissent quotidiennement les gens de coloration.

Lorsque Jessica ouvrira la voie pour se démarquer entre les responsables de l’application des lois et les élèves enragés, l’épisode huit rappellera l’un des persévérants avec les manifestations de George Floyd aux États-Unis.

En dehors de cela, la bande originale de cette série est gagnante. Du Beach House au Vampire Weekend en passant par St Vincent depuis Elton John, la saison a un bon mix.

Le très grand travail que 13 Reasons Why a accompli jusqu’à présent amène actuellement des sujets inconfortables à la table de discussion. Vous pouvez fournir à la saison 4 un gain pour cela, mais il stagne. La saison n’ajoute aucun coût à l’histoire et n’y ajoute rien. Vous n’avez peut-être pas besoin de choisir celui-ci, mais vous pouvez le voir pour reconnaître la réalité du stress.

– – –