13 raisons pour lesquelles la saison 4: Bande-annonce est publiée – Toutes les mises à jour majeures que vous devez savoir!

13 Reasons Why Season 4: Trailer Released, ce qui signifie que le compte à rebours pour la quatrième et dernière saison de l’émission a déjà commencé. Avec une seule saison de plus, les fans se demandent ce qui va se passer ensuite pour les élèves de Liberty High alors qu’ils traitent leur plus gros problème à ce jour, tout en essayant de survivre à la hiérarchie brutale qui compose leur lycée. Alors, quelle est la prochaine étape pour Clay et le reste de ses amis et comment se sortiront-ils de la prochaine grande affaire devant eux? Voici tout ce que vous devez savoir sur 13

13 raisons pour lesquelles la saison 4 bande-annonce

C’est peut-être la série la plus controversée de Netflix, mais il y a plus à venir de 13 Reasons Why après le lancement de sa troisième saison en août 2019.

La dernière saison arrivera à Netflix le 5 juin 2020, Mark The Date Fellas!

Netflix a annoncé le renouvellement de la série début août 2019. Malheureusement, il a également été confirmé que la quatrième saison serait la dernière. De nombreux fans étaient tristes à cause de cela. Mais pour le bien de l’histoire, il est normal de le terminer maintenant.

Bien que compte tenu du nombre de personnages dans l’histoire, il y a toujours la possibilité d’un spin-off.

Qui reviendra?

En plus de la date et du teaser, Netflix a également confirmé le casting de la saison quatre et de nombreux visages nouveaux et familiers apparaîtront. Le casting de la saison quatre comprend:

Dylan Minnette comme Clay Jensen, Alisha Boe comme Jessica Davis, Brandon Flynn comme Justin Foley, Miles Heizer comme Alex Standall, Grace Saif comme Ani Achola, Christian Navarro comme Tony Padilla, Ross Butler comme Zach Dempsey, Devin Druide comme Tyler Down, Timothy Granaderos comme Montgomery de la Cruz, Anne Winters comme Chloé, Deaken Bluman comme Winston Williams, Tyler Barnhardt comme Charlie St. George, Austin Aaron comme Luke Holliday, Inde Navarrette comme Estela de la Cruz, RJ Brown en tant que Caleb, Steven Weber en tant que Principle Bowen, Brenda Strong en tant que Mme Walker, Amy Hargreaves en tant que Mme Jensen, Josh Hamilton en tant que Matt Jensen, Mark Pellegrino en tant que Deputy Standall et présentant Jan Luis Castellanos en tant que Diego Torres.

Bien qu’il ne soit pas répertorié, Justin Prentice apparaît dans le teaser sous le nom de Bryce Walker, il y a donc une chance que nous le voyions plus dans quelques scènes.

Est-ce que 13 raisons pour lesquelles la saison 4 se passe réellement?

L’émission a été renouvelée pour une quatrième saison, mais ce sera également la dernière de l’émission. Netflix a d’abord annoncé la nouvelle aux côtés de la dernière bande-annonce de la saison 3 de l’émission, où les gens se demandaient qui était le tueur de Bryce.

Qui sera mort dans 13 Reasons Why saison 4?

En supposant les théories des fans, Justin Foley mourra dans la saison 4. Justin porte beaucoup de culpabilité dans son esprit. De plus, il a eu une longue bataille contre la drogue. C’est la raison pour laquelle les fans pensent qu’il mourra dans les derniers chapitres de 13 Reasons Why.

