13 raisons pour lesquelles: la date de sortie de la saison 4 et du casting dit au revoir

13 Reasons Why est une série Web sur le théâtre pour adolescents basée en Amérique. La série traite de problèmes graves comme le suicide, la dépression, etc. La série a été très appréciée par les téléspectateurs et elle a diverti le public avec 3 saisons consécutives et l’a déjà déclarée quatrième et dernière saison.

13 raisons pour lesquelles: Creator

13 Reasons Why a été créé par Brian Yorkey, qui produit avec Mandy Teefey, Kristel Laiblin, Selena Gomez et Joy Gorman et la série est présentée par Paramount Television et Anonymous Content.

La date finale des 4 saisons a été annoncée. Ainsi, 13 raisons pour lesquelles la saison b4 sera diffusée sur Netflix le 5 juin. L’ensemble des acteurs de 13 raisons se sont réunis pour une lecture finale de la table et pour les adieux. Un dernier adieu émotionnel l’un à l’autre.

13 raisons pour lesquelles la saison 4: l’intrigue

En outre, Netflix nous a fourni un bref résumé de ce que les fans pourront voir dans la dernière saison de la série. Donc, selon Netflix, les étudiants de Liberty High Senior se préparent à l’obtention du diplôme, mais avant de partir, ils devront enterrer tous les secrets dangereux et faire face à des choix déchirants qui peuvent affecter leur avenir pour toujours.

Saison 4: Cast

Les téléspectateurs pourront voir tous les visages familiers qu’ils ont vus plus tôt comme, Dylan Minnette, Alisha Boes, Brandon Flynn, Miles Heize, Grace Saif, Christian Navarro, Ross Butler, Devin Druid, Timothy Granaderos, Anne Winters Bluman, Tyler Barnhardt, Austin Aaron, Inde Navarrette, RJ Brown, Steven Webern, Brenda Strong, Amy Hargreaves, Josh Hamilton, Mark Pellegrino et Jan Luis Castellanos, lors de la quatrième et dernière saison.

Avec eux, deux autres membres rejoindront le casting pour cette dernière saison. Ce sont Gary Sinise en tant que Dr Robert Elleman qui est un thérapeute des adolescents et de la famille très sympathique, aigu et sans fioritures. Il aide Clay Jensen à surmonter son anxiété, sa dépression et son chagrin. Et JanLuis Castellanos et Diego Torres, qui est un leader charmant, agressif et farouchement loyal d’une équipe de football divisée, qui a du mal à comprendre l’une de ses propres pertes.

