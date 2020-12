1,3 million d’enfants vivant dans la pauvreté n’ont pas droit à en bénéficier, selon les militants

Plus de 1,3 million d’enfants au Royaume-Uni vivent dans la pauvreté mais n’ont pas droit à des repas scolaires gratuits, selon une nouvelle analyse. Le Child Poverty Action Group (CPAG) a constaté qu’avant la pandémie, deux enfants sur cinq vivaient dans des ménages dont le revenu est inférieur à 60 pour cent de la moyenne britannique, ce qui les place sous le seuil de pauvreté. Cependant, les seuils d’éligibilité signifient qu’ils ne peuvent pas prétendre à la concession, ce qui a fait les gros titres cette année.Le footballeur Marcus Rashford a fait pression avec succès sur le gouvernement pour qu’il prolonge la gratuité des repas scolaires pendant les vacances scolaires pour aider les familles confrontées à des difficultés financières en raison de la épidémie de Covid-19. Son appel à étendre davantage les critères d’éligibilité à tous les enfants dont les familles bénéficient du crédit universel ou de prestations équivalentes est soutenu par CPAG. Une pétition mise en place par l’attaquant d’Angleterre et de Manchester United a recueilli plus d’un million de signatures. Marcus Rashford appelle les enfants des familles qui reçoivent un crédit universel à obtenir des repas scolaires gratuits (Photo: Getty) 900 millions de livres sterling par an Le CPAG a déclaré qu’une telle mesure rendrait 2,2 millions d’enfants supplémentaires admissibles à des repas scolaires gratuits et coûterait 900 millions de livres par an, ajoutant que les seuils de revenu actuels de la concession ne permettaient pas de soutenir les personnes confrontées à la pauvreté au travail. Des repas scolaires gratuits sont disponibles pour les ménages bénéficiant de prestations liées au travail, mais les seuils d’éligibilité diffèrent dans les quatre pays du Royaume-Uni. En Angleterre et au Pays de Galles, les bénéficiaires du crédit universel n’ont droit que si leur revenu annuel est inférieur à 7 400 £ après impôts et avant prestations. Le groupe de campagne est allé jusqu’à réclamer des repas scolaires gratuits pour tous les enfants, affirmant que cela éliminerait la stigmatisation et renforcerait la santé et l’apprentissage. Actuellement, le financement n’est disponible que pour les enfants en accueil, première et deuxième année.Selon l’analyse du CPAG, jusqu’à 100000 enfants au Royaume-Uni pourraient manquer des repas scolaires gratuits parce que le statut d’immigration de leur famille signifie qu’ils n’ont aucun recours aux fonds publics. . L’extension de la concession à ces enfants coûterait jusqu’à 46 millions de livres sterling par an. «Les preuves des avantages des repas scolaires gratuits sont vraiment solides», a déclaré Alison Garnham, directrice générale du CPAG. «Les résultats scolaires des enfants s’améliorent lorsque les droits sont élargis et que la pression sur le budget familial est allégée – les parents en difficulté sont donc mieux placés pour couvrir d’autres frais de subsistance essentiels. «Pourtant, plus d’un million d’enfants pauvres ne reçoivent pas de repas scolaires gratuits. Ce n’est pas juste – pas en temps normal, peu importe dans une pandémie où tant de personnes voient des baisses soudaines de revenus. » En savoir plus Crédit universel: Marcus Rashford «les familles inquiètes comptent les jours à rebours» jusqu’à ce que l’augmentation de 20 £ par semaine soit supprimée «Protéger les enfants des difficultés» Mme Garnham a déclaré que Rashford avait «raison d’exiger des solutions durables aux enfants vivant dans la pauvreté», ajoutant qu’elle estimait il y avait un soutien public pour l’extension des repas scolaires gratuits. «Les repas scolaires gratuits ne mettront pas seuls fin à la pauvreté des enfants, mais ils contribueront grandement à protéger les enfants des difficultés et à aider les familles en difficulté à rester à flot. Aujourd’hui plus que jamais, alors que nous nous dirigeons vers une récession des coronavirus, les enfants ont besoin de cette couche de protection quotidienne. for Education a déclaré: «Nous avons pris des mesures substantielles pour nous assurer que les enfants ne souffrent pas de la faim tout au long de la pandémie, notamment en étendant l’admissibilité aux repas scolaires gratuits à davantage d’enfants.» Nous avons également annoncé un important programme de soutien intergouvernemental qui s’appuie pour cet hiver et au-delà, y compris 170 millions de livres sterling pour aider les familles avec de la nourriture et des produits essentiels, des millions de dollars pour soutenir des organismes de bienfaisance d’aide alimentaire et 220 millions de livres sterling pour aider les enfants grâce à l’expansion du programme Activités de vacances et nourriture.