13 meilleurs films d’horreur de Blumhouse classés

Votre kilométrage peut varier en fonction du style de maquette portable de La visite, mais il est difficile de dire que cette histoire vivante et à petit budget de deux jeunes frères et sœurs séjournant avec des grands-parents très, très étranges qu’ils n’ont jamais rencontrés auparavant pourrait se dérouler plus sauvagement qu’ici. Et Shyamalan ne tire certainement pas beaucoup de coups lorsqu’il s’agit de mettre ces pauvres enfants en péril pendant l’apogée du film. – Kirsten Howard

10. Fluage

Non, pas celui qui se trouve dans le métro, ça Se glisser, réalisé par Patrick Brice, écrit par Brice et Mark Duplass, et les mettant également en vedette tous les deux dans un deux temps tendu, est une affaire tout à fait plus troublante. Brice joue Aaron, un vidéaste qui répond à une annonce postée par Josef (Duplass), ce dernier disant qu’il est en train de mourir et veut qu’un journal vidéo soit fait pour laisser à son fils. Mais le comportement de Josef est étrange – exactement à quel point c’est étrange est le défi auquel Aaron est confronté.

D’une durée de seulement 77 minutes, il s’agit d’un film compact, inhabituel et souvent drôle qui aborde les relations masculines de nos jours et à quel point la gentillesse et la politesse peuvent l’emporter sur l’instinct. Duplass et Brice sont incroyablement naturels dans un film extrêmement inhabituel, imprégné de malaise mais pas vraiment comme une horreur traditionnelle, avec des rires et un soulagement de la tension vous gardant sur vos orteils tout au long. Il y a une suite qui est bonne aussi, bien que si vous pouvez regarder le premier sans spoilers, cela crée un type particulier de terreur difficile à reproduire. – RF

9. Mise à niveau

Il y a quelques décennies, il y avait beaucoup de films comme Améliorer. Vous n’avez même pas eu à bouger pour des films d’action de science-fiction amusants, vraiment! Mais les jours de gloire de ne jamais avoir à attendre le prochain Équilibre, Gattaca, Zéro, ou même Jet Li’s Celui sont loin derrière nous. Il est assez difficile de réaliser un petit film conceptuel élégant alors que vous êtes censé rivaliser avec d’énormes tentes d’action au box-office – à moins que vous ne soyez Leigh Whannell, l’une des pièces de puzzle intégrales de Blumhouse.