13 grands films de Tom Hanks en streaming ou disponibles à la location

Les films Toy Story

La première Histoire de jouet le film suit un groupe de jouets qui prennent vie quand les humains ne sont pas là. Le shérif Woody (Tom Hanks) est le jouet préféré de son propriétaire Andy, mais quand le nouvel astronaute Buzz Lightyear (Tim Allen) arrive, Woody commence à se sentir jaloux et négligé. Histoire de jouet a actuellement trois suites.

Pourquoi les fans de Tom Hanks l’aimeront: Comme beaucoup de films Pixar, Histoire de jouet est adapté aux enfants mais a un message, de l’humour et une formule que les adultes peuvent apprécier. Histoire de jouet a également quatre films dans la franchise (sans compter les téléfilms et les courts métrages), c’est donc une excellente série de films à frénésie. Woody est également l’un des rares personnages animés de Hanks et l’un de ses personnages les plus mémorables.

Diffusez-le sur Toy Story sur Disney + ici (1, 2, 3, 4).

Louez-le ici (1, 2, 3, 4).