13 films de Tom Holland à diffuser ou à louer, y compris les films Marvel

Le diable tout le temps (2020)

Il est rare que nous voyions Tom Holland jouer des personnages sombres et psychologiquement brisés ces jours-ci, ce qui fait sa représentation d’Arvin Eugene Russell dans le thriller Netflix 2020. Le diable tout le temps un tel départ sauvage pour la star de Marvel. Et oui, le film peut parfois être un peu difficile et décousu à d’autres, cela ne devrait pas nuire à la performance douloureuse de Holland en tant que jeune homme dont la vie lui a été arrachée sans avoir son mot à dire. Il y a aussi d’autres grands acteurs qui donnent tout ici, en particulier Robert Pattinson dans le rôle du révérend charismatique et corrompu Preston Teagardin, Sheiff Lee Bedecker de Sebastian Stan et Bill Skarsgård dans un rôle non-Pennywise. Soyez averti, comme Le diable tout le temps est une étude lente et sombre du caractère d’un homme à ses limites.

Diffusez-le sur Netflix ici.