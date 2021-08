13 choses que vous n’avez pas vues dans la bande-annonce de La Casa de Papel saison 5

La Casa de Papel est devenue l’une des productions Netflix les plus réussies de ces derniers temps. Cependant, cette année 2021 s’achève avec une cinquième et dernière saison, divisée en deux lots d’épisodes (septembre et décembre).

Pour tenir les fans en haleine, Netflix a publié il y a quelques jours la première bande-annonce de la saison 5 de La Casa de Papel. La bande du Professeur est enfermée depuis plus de 100 heures dans la Banque d’Espagne, et sans plan d’évasion. La Casa de Papel présentera les premiers épisodes de sa cinquième saison en septembre.

Qu’est-ce que vous n’avez pas vu dans la bande-annonce de La Casa de Papel 5 ?

Le trailer commence là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois, à savoir l’inspecteur Sierra capturant le Professeur. Nous la voyons l’enchaîner et communiquer avec les personnages principaux. Le personnage d’Álvaro Morte dit : “Le déversoir a été découvert”. En Espagne, ce bassin est une structure d’égout utilisée pour purifier l’eau. Dans l’un d’eux, c’est là que le Professeur s’est caché pendant la saison. Mais le mot “déversoir” sont trop spécifiques pour ne rien vouloir dire ; il est possible qu’il s’agisse d’un message clé pour les autres.

Le colonel Luis Tamayo a dit qu’il enverrait des militaires, du genre qui ne sortent que victorieux ou morts. Dans leurs rangs, il y a peut-être un infiltré. Dans une scène de la bande-annonce, on voit un militaire qui ressemble beaucoup au Professeur. Coïncidence ou non, il est le seul à porter du maquillage. De nombreux fans pensent qu’il s’agit des derniers épisodes de la saison 5 de La Casa de Papel.

On voit également beaucoup de militaires dans la bande-annonce, mais l’un d’entre eux se distingue par un géant, sans doute redoutable pour l’agresseur d’Helsinki. Il y a une scène où ce personnage bien-aimé de la série espagnole regarde avec inquiétude les militaires ; il pourrait avoir reconnu son futur rival. Rappelez-vous qu’Helsinki était un mercenaire avec son frère Oslo ; peut-être se connaissent-ils d’une mission précédente.

De l’autre côté, Palerme dit à Denver de “lui dire adieu”. Cela reflète la possibilité que Denver doive faire ses adieux à l’amour de sa vie, Stockholm, à la suite d’une mission suicide. On voit ensuite Denver en train de pleurer. Mais, comme si cela ne suffisait pas, lors d’une interview, Jaime Lorente (Denver) a déclaré, en plaisantant ou non, que son personnage allait mourir.

Puis nous avons une scène de Tokyo avec l’un des nouveaux personnages de la série, qui sera joué par l’acteur Miguel Ángel Silvestre (Sky Rojo). Les deux s’embrassent en tant que couple, mais quand est-ce arrivé ? Cependant, l’apparition de Tokyo montre que c’était avant la première saison. Par conséquent, Miguel Angel Silvestre jouera l’ancien petit ami de la jeune femme, qui est décédé avant le début de La Casa de Papel. Elle a dit elle-même qu’elle avait fait un hold-up avant celui-ci avec son partenaire, mais qu’à la fin, tout avait mal tourné et qu’il était mort. La théorie veut qu’il ait survécu, que Tokyo ne l’ait pas su et qu’il revienne, on ne sait pas, en tant qu’allié ou ennemi.

Lorsque les militaires font sauter les murs pour entrer, les protagonistes doivent prendre des décisions extrêmes ; ils utilisent même des lance-flammes pour tout détruire et s’échapper pendant la bousculade. Nous pouvons également apercevoir Rio dans le bureau du gouverneur, en train de découper un trou dans le plafond ; ce qu’il y a là-dedans, nous le découvrirons lors de la première de la saison 5.

Puis le deuxième nouveau personnage apparaît : l’acteur Patrick Criado. Pour autant que l’on sache, il n’apparaît que dans des flashbacks avec Berlin, lorsqu’ils ont fait un travail de forgeage de trésors anciens. Selon les fans de La Casa de Papel, Silvestre et Criado sont susceptibles d’être “les méchants”.

Enfin, nous voyons Gandia sortir ligoté vers les militaires, portant un masque de Dali entouré de scotch blanc ; ce qui nous laisse penser que les protagonistes vont faire la technique du “drapeau blanc”. Dans une autre scène, Denver porte un drapeau blanc.

Quand sort la saison 5 de La Casa de Papel ?

Netflix diffusera la première partie de la cinquième saison de la série La Casa de Papel le 3 septembre, tandis que la deuxième partie sera disponible le 3 décembre.

“La bande est enfermée dans la Banque d’Espagne depuis plus de 100 heures, ils ont réussi à sauver Lisbonne mais ils vivent l’un de leurs pires moments après avoir perdu l’un des leurs. Le professeur a été capturé par Sierra et, pour la première fois, il n’a aucun plan pour s’échapper. Alors qu’il semble que rien ne puisse empirer, un nouvel ennemi arrive, bien plus puissant que tous les précédents : l’armée. La fin du plus grand casse de l’histoire est proche, et ce qui a commencé comme un vol va maintenant se transformer en guerre”, annonce le synopsis.