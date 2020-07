‘120 minutes’ signent Marta Jar comme directrice adjointe après son passage dans ‘Mieux vaut tard’ et ‘Marlasca File’

Après seulement quelques semaines de tests, Telemadrid a décidé en juin de renouveler «120 minutes: le débat», le saut aux heures de grande écoute de son programme du matin. Depuis lors, María Rey a doublé dans la Communauté autonome de Madrid, du lundi au vendredi à 11h30 et le mercredi à 22h40. «120 minutes» continue de renforcer l’équipe de professionnels qui chaque matin se penche sur les aspects qui intéressent le plus les habitants de Madrid, une clé qui a permis de s’établir à l’antenne et de récupérer des audiences qui étaient impensables pour Telemadrid il n’y a pas si longtemps.

Le dernier mouvement d’espace s’est produit derrière les caméras. Comme FormulaTV le sait exclusivement, «120 minutes» a signé Marta Jar en tant que directrice adjointe après sa vaste expérience professionnelle dans les médias de toutes sortes. Le programme produit par Unicorn Content bénéficiera tout particulièrement du bagage que le journaliste a obtenu à laSexta ces dernières années.

Marta Jar dans une interview pour FormulaTV (2017)

Après avoir obtenu son diplôme et parcouru les salles de rédaction d’El País et de Cadena SER, Marta Jar a commencé à travailler sur «laSexta noticias», des programmes d’information dans lesquels elle a commencé en tant que rédactrice et a fini par exercer les fonctions de rédactrice. Dans la chaîne Atresmedia, il a passé l’essentiel de sa carrière professionnelle, car elle a également été rédactrice en chef de «Mieux vaut tard» et réalisatrice d’Expediente Marlasca, sa belle opportunité. Maintenant, elle atterrit le matin de Telemadrid en tant que directrice adjointe.

«120 minutes» fête ses deux ans sur Telemadrid

‘120 Minutes’ a été créé en juin 2018 le matin de Telemadrid et est rapidement devenu l’un des plus gros paris de la chaîne. Dans sa deuxième année à l’antenne, l’espace produit par Unicorn Content représente en moyenne 7,6%, réalisant en avril 2020 les meilleures données Telemadrid en douze ans: 9,1% en moyenne.

Pour cette raison, Juin de cette même année, le gouvernement régional de Madrid a décidé d’essayer «120 minutes: le débat», des émissions de grande écoute qui, en seulement deux semaines, ont doublé leur audience à 5,3% de part. Ce sont les meilleures données qu’un programme de débat a obtenues dans la chaîne pendant toute la décennie. María Rey est restée dans son saut aux heures de grande écoute et ce mercredi, il a interviewé, pour la première fois sur Telemadrid depuis sa démission, l’ancienne présidente Cristina Cifuentes.