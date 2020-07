12 films à diffuser ou à louer maintenant que le principe est retardé

Soleil éternel de l’esprit impeccable (Starz)

Un homme souffrant d’une rupture écrasante (Jim Carrey) découvre que son ex-amant (nominée aux Oscars Kate Winslet) a subi une procédure pour effacer sa mémoire de lui et décide de la même chose avec sa mémoire d’elle.

Pourquoi il est bon de regarder pendant que Tenet est retardé: C’est encore un autre film qui utilise l’ordre séquentiel inverse pour raconter son histoire principale, mais Soleil éternel de l’esprit impeccable parle plutôt d’un homme essayant d’oublier sa petite amie, dans ce chef-d’œuvre rêveur, hypnotique et déchirant qui est, ironiquement, difficile à oublier.

Diffusez Eternal Sunshine of the Spotless Mind sur Starz ici.

Louez Eternal Sunshine of the Spotless Mind sur Amazon ici.