12 des meilleurs jeux MMO pour iOS et Android (2020)

Les bons jeux MMO pour appareils mobiles sont devenus de plus en plus recherchés ces dernières années. Une des principales raisons de ce pic de popularité est le fait que de nos jours, les développeurs peuvent créer de grands jeux immersifs de type console, en raison du matériel avancé présent dans les téléphones et tablettes modernes. Ainsi, la plupart d’entre nous peuvent profiter de ces jeux, car tout ce dont vous avez besoin est le téléphone dans votre poche.

Vous ne savez pas ce que sont les jeux « MMO »? Eh bien, laissez-nous vous expliquer. MMO est un acronyme pour « Massively Multiplayer Online ». En tant que tels, les jeux MMO vous placent toujours dans un environnement où vous pouvez interagir avec de nombreux autres joueurs. Vous pouvez vous rassembler en groupes et en guildes, faire des raids dans un donjon, accomplir des quêtes, tuer des boss ou affronter d’autres joueurs dans de glorieux combats PvP (joueur contre joueur).

Ça m’a l’air bien? Si oui, n’hésitez pas à consulter nos recommandations ci-dessous. Cette liste contient les meilleurs jeux MMO actuellement disponibles pour iPhone et iPad (iOS), ainsi que les téléphones et tablettes Android!

Rangers de l’oubli

Prix: gratuit (avec IAP)

Les fans de la série Monster Hunter seront heureux de savoir qu’il existe une alternative solide pour mobile, et son nom est Rangers of Oblivion. Faites équipe avec d’autres joueurs ou choisissez d’affronter seuls des centaines de bêtes et de monstres dans ce MMO RPG épique. Le jeu propose des combats en temps réel et un vaste monde plein de trésors et d’activités, ainsi que plus de 10 modes de jeu uniques.

Maîtrisez 6 types d’armes uniques: Espadon, Lance, Arc long, Lames jumelles, Bâton et Gantelets blindés. Chassez, tuez et pillez des monstres pour forger un équipement plus puissant et éliminer des ennemis de plus en plus coriaces.

Terres maléfiques

Prix: gratuit (avec IAP)

Evil Lands est un MMO RPG fantastique avec des environnements qui ressemblent à ceux vus dans les jeux The Elder Scrolls, à savoir Oblivion et Skyrim. Outre les graphismes et la musique agréables, et la variété de cartes sur le thème médiéval, les joueurs peuvent profiter d'un mode coopératif et d'un mode de combat PvP. Une fois que vous avez choisi le type de héros que vous souhaitez être – un guerrier, une sorcière ou un assassin, vous commencez immédiatement à jouer sans avoir à suivre de longs tutoriels, car les commandes sont standard et intuitives. Explorez les environnements magiques et les forêts ressemblant à des donjons où se cachent des monstres, afin de collecter du butin et d'améliorer.

Monde des rois

Prix: gratuit (avec IAP)

Il n’y a peut-être pas de World of Warcraft pour mobile, mais World of Kings est une alternative fantastique. Grâce à son vaste monde ouvert avec des donjons épiques et à la prise en charge de jusqu’à 25 joueurs combattant ensemble contre une variété d’ennemis puissants, il s’agit d’un MMO RPG hautement addictif.

Le jeu propose des éléments de RPG complets et des graphismes agréables, des commandes intuitives adaptées aux mobiles et une grande variété de races et de classes, même des animaux de compagnie.

Prix: gratuit (avec IAP)

Arcane Legends existe depuis un certain temps, mais possède toujours une communauté de joueurs active et fidèle. Ce MMO RPG d’action fantastique propose des aventures d’exploration de donjons, des boss épiques, beaucoup de butin à trouver et permet aux joueurs de rejoindre des guildes.

Vous pouvez également collectionner et développer vos propres animaux de compagnie dans le jeu, jouer au PvP contre d’autres joueurs ou jouer ensemble en mode coopératif. Arcane Legends fait également partie des jeux les plus faciles à exécuter sur cette liste, ce qui signifie que vous devriez pouvoir en profiter même sur une tablette à petit budget.

Ragnarok M: Amour éternel

Prix: gratuit (avec IAP)

Ragnarok M est un MMO RPG très stylisé basé sur le jeu Ragnarok Online de 2002. Il propose de nombreuses classes parmi lesquelles choisir et un gameplay RPG complet qui est également assez convivial pour les nouveaux joueurs. Les fans de jeux RPG classiques seront particulièrement satisfaits de l’apparence et du jeu de Ragnarok M.

Lignée 2: Révolution Prix: gratuit (avec IAP) Basé sur le PC MMO Lineage 2, l’ampleur de ce titre le distingue vraiment. Son mode de combat en monde ouvert permet à jusqu’à 200 joueurs de se battre en temps réel, tandis qu’il existe également des modes de jeu compétitifs 20 contre 20 et 50 contre 50. Les joueurs peuvent également rassembler de grands groupes pour attaquer les boss, tout en explorant le monde immense. Si vous jouez avec vos amis ou trouvez quelqu’un que vous aimez en ligne, vous pouvez également créer des clans et des guildes, afin de faciliter le regroupement et les raids. Vous pouvez choisir parmi plusieurs classes et races de personnages différentes, telles que les humains, les elfes et les nains. Ce jeu est également alimenté par Unreal Engine 4, donc si vous aimez les jolis graphismes, vous ne serez pas déçu. AdventureQuest 3D Si vous recherchez un MMO RPG que vous pouvez apprécier avec tous vos amis, essayez certainement AdventureQuest 3D. Ce jeu offre une prise en charge multiplateforme entre Android, iOS et PC, ce qui signifie que vous pouvez faire équipe avec n’importe qui, même s’il utilise un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Voir aussi 10 meilleurs films d'horreur de 2020 Curieusement, AdventureQuest 3D a en fait commencé comme un jeu Web Flash 2D, mais cette nouvelle version du titre classique le réinvente en 3D. Les graphismes nous rappellent un peu World of Warcraft, mais avec une inclinaison caricaturale. Le titre présente tout ce que vous vous attendez à trouver dans un MMO approprié: quêtes, raids, fonctionnalités sociales et batailles PvP. Old School RuneScape Prix: gratuit (avec options d’abonnement payantes)

Télécharger: Android | iOS Ce ne serait pas une bonne sélection de jeux MMO sans que nous mentionnions RuneScape. La vieille écoleLa version de ce classique de tous les temps est désormais disponible sur Android et iOS. Ce qui est encore mieux, c’est le fait que vous pouvez jouer multi-plateforme. Que vous jouiez sur mobile ou sur ordinateur, vous jouerez sur le même compte et les mêmes mondes de jeu. Comme c’est la tendance avec la plupart des titres mobiles, RuneScape est un jeu gratuit, mais il existe également un plan d’abonnement qui vous offre une carte du monde plus grande, huit compétences supplémentaires, plus de quêtes et d’autres cloches et sifflets non disponibles gratuitement. étage.

Ordre et chaos 2 Prix: gratuit (avec IAP) La série Order & Chaos de Gameloft fait partie des jeux MMO les plus populaires sur les deux plates-formes mobiles, et pour une bonne raison. Le premier jeu a servi d’exemple à quel point les MMO mobiles peuvent être formidables, et son successeur parvient à prendre tout ce que le premier a bien fait et à s’appuyer dessus. Ce jeu propose un monde extrêmement vaste et immersif, des graphismes fantastiques, 5 courses et 5 classes différentes au choix, et tout le nécessaire pour une expérience MMO fantastique. Si vous comptez n’essayer qu’un seul MMO sur mobile, Order & Chaos 2 vaut vraiment la peine d’être pris en considération. Chasseur de donjon 5 Prix: gratuit (avec IAP) La franchise Dungeon Hunter est très appréciée dans le monde du jeu mobile. Cependant, au cas où vous n’en auriez pas entendu parler, laissez-nous vous présenter l’un des titres de hack’n’slash les plus populaires jamais créés sur les smartphones. Dungeon Hunter 5 n’est pas un jeu MMO au sens classique du terme. Au lieu de cela, il repose sur le mode multijoueur coopératif et asynchrone, semblable à d’autres titres mobiles tels que Clash of Clans. Pendant la campagne solo, vous acquérez différents actifs à placer dans votre propre donjon pour que d’autres joueurs puissent effectuer des raids. Votre donjon comprend également une version contrôlée par l’IA de votre propre personnage, donc si vous avez suffisamment développé votre base et votre personnage, vous pouvez simplement repousser les autres joueurs et protéger votre or. Voir aussi Les systèmes de la BBC sont chaotiques mais pas de discrimination illégale en matière de rémunération entre les sexes, selon la Commission pour l'égalité et les droits de l'homme En dehors de cela, le Dungeon Hunger 5 joue beaucoup comme un hack’n’slash classique, avec des graphismes soignés et des mécanismes de jeu assez divertissants. Toram en ligne Si vous aimez l’anime, Toram Online plaira certainement. Le style artistique différent est cependant loin d’être la seule chose qui distingue ce jeu du MMO mobile typique. Tout d’abord, nous devons dire que Toram Online offre une quantité incroyable d’options de personnalisation, donc si vous êtes le type de personne qui aime avoir un personnage unique, vous apprécierez certainement tous les trucs cosmétiques entassés dans ce titre. La flexibilité de Toram Online ne s’arrête pas là – le jeu propose un système sans classe dans lequel vous pouvez créer votre propre construction et style de jeu personnalisés, en combinant différentes compétences, attributs de statistiques et types d’armes. Enfin, le scénario est rempli de cinématiques et de dialogues, ce qui le rend assez immersif.

Rucoy en ligne