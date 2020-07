12 Cool It: Chapitre deux Faits en coulisses que vous ne savez peut-être pas

L’actrice qui a joué la mère d’Eddie a également joué sa femme

Le casting est souvent la clé du succès de nombreux films, et c’est l’un des emplois les plus importants et sous-estimés d’Hollywood. Il y a tellement d’options quand il s’agit d’un rôle donné, et le public ne finira par voir que la personne qui a été choisie – pour le meilleur ou pour le pire.

Quand cela vient à IL et IT: Chapitre deux, le département de casting a trouvé un moyen d’amener Molly Atkinson à bord pour non pas un, mais deux rôles clés pour l’un de nos personnages centraux. Dans le premier film, Molly Atkinson jouait Sonia Kaspbrak, la mère exigeante et très contrôlante d’Eddie (Jack Dylan Grazer). En plus de reprendre brièvement ce rôle dans la suite, Atkinson a également été choisi comme Myra, la femme tout aussi dominante d’Eddie. Certaines personnes disent que les hommes épousent leur mère, mais le service de casting a poussé cet adage à un tout autre niveau.