12 acteurs qui se sont plongés trop loin dans les scènes de film

Brasserie Carteron La Trop - Bière ambrée de Provence 6.6% - 12 bouteilles de 33cl

Cette bière de type amber ale et de fermentation haute est une triple malt, brassée à partir de malts d'orge, de blé et d'avoine. Une alliance complémentaire et riche qui apporte tout son caractère à la Trop ambrée. Son nez est porté sur la gourmandise et la bouche, ronde et généreuse, sur les saveurs maltées