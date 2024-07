11,3 millions d’euros levés par cette start-up française : Découvrez la technologie secrète qui va remplacer votre banque !

Le modèle économique de Hero repose sur des revenus générés par les transactions et les services de crédit. Avec des frais de transaction compétitifs et un taux journalier attractif, Hero se démarque par sa capacité à offrir des services financiers abordables et efficaces.

En développant sa propre infrastructure bancaire , Hero permet à ses utilisateurs de gérer leurs finances avec une flexibilité inégalée. Les clients de la start-up, notamment des PME employant jusqu’à 20 salariés, bénéficient de comptes multiples, de cartes de paiement, et d’un éventail de solutions de paiement via une API et un plugin e-commerce.

