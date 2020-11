11 vins de célébrités classés par Wine Enthusiast, de Fergie à Jay-Z (Photos)

Zac Brown Alexander Brown 2017 Uncaged Proprietary Red (Californie)

Ce que dit Wine Enthusiast: « Les tons de charbon de bois et de viande fumée sont soutenus par des mûres mûres et riches dans ce vin de couleur sombre, modérément tannique et à texture épaisse », de la star de la musique country lauréate d’un Grammy. 90 points

Jim Nantz The Calling 2016 Searby Vineyard Chardonnay (Russian River Valley)

Ce que dit Wine Enthusiast: Le sportif vétéran a un «vin blanc charnu et luxuriant, mêlé d’acidité et de chêne modeste, qui révèle une richesse corsée dans un contexte d’équilibre». 91 points

Jay Z Armand de Brignac NV Gold Brut (Champagne)

Ce que dit Wine Enthusiast: «Le vin mûr et bien équilibré de l’imprésario hip-hop a un peu de pain grillé qui ajoute de la complexité et de la richesse aux fruits de pomme et de citron, indiquant une mise en bouteille mature». 91 points

Kyle MacLachlan Poursuivi par Bear 2016 Cabernet Sauvignon (Columbia Valley)

Ce que dit Wine Enthusiast: La cabine de l’étoile « Twin Peaks » offre « des arômes enchanteurs de grain de café vert, de cerise noire, de graphite, de réglisse noire et de fleurs séchées … suivis par des saveurs bien équilibrées de fruits noirs et de café. » 91 points

Drew Bledsoe Cabernet Sauvignon Doubleback 2016 (Vallée Walla Walla)

Ce que dit Wine Enthusiast: La cabine de l'ancienne star de la NFL « se révèle assez mûre mais a un facteur miam agréable et une belle sensation d'acidité. Meilleur après 2026. » 91 points

Yao Ming Yao Family Wines 2018 Napa Crest Sauvignon Blanc (Napa Valley)

Ce que dit Wine Enthusiast: Le vin de la star sino-américaine de la NBA est «crémeux en bouche, avec une approche équilibrée de l’acidité. 91 points

Charles Woodson Charles Woodson’s Intercept 2017 Pinot Noir (Monterey County)

Ce que dit Wine Enthusiast: Le pinot noir de la star de la NFL, Charles Woodson, possède «des arômes croquants de framboise fraîche et d’hibiscus … avec un soupçon de viande gaie au nez». 92 points

Kurt Russell Gogi 2016 29 Pinot Noir (Sta. Rita Hills)

Ce que dit Wine Enthusiast: L’acteur de « Fate of the Furious » remporte les éloges pour « un style frais, vif et maigre de Pinot Noir, avec des saveurs de prune rouge acidulée, de framboise et de zeste d’orange qui bénéficient d’un épais saupoudrage d’herbes sauvages. » 92 points

Fergie Ferguson Crest 2018 Viognier (Comté de Santa Barbara)

Ce que dit Wine Enthusiast: « Les lignes épurées du citron Meyer, de la mangue et du melon mûr sont généreuses sans être dominantes sur le nez bien équilibré de cette mise en bouteille du vigneron Joey Tensley pour la pop star Fergie. » 92 points

Sam Neill Two Paddocks 2017 Pinot noir de réserve du propriétaire de la dernière chance (Central Otago)

Ce que dit Wine Enthusiast: Le pinot premium de l’acteur « Jurassic Park » est une goutte intensément épicée et parfumée. Difficile de ne pas tomber sous son charme. » 94 points