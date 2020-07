11 meilleurs personnages uniques de fous et de chevaux

Malgré le dernier épisode d’Only Fools and Horses diffusé le jour de Noël 2003, l’émission a continué d’apporter beaucoup de joie aux téléspectateurs au fil des ans. La sitcom classique de John Sullivan détaillant les activités quotidiennes de deux frères commerçants illégaux reste l’un des programmes les plus appréciés de la Grande-Bretagne et peut être visionnée presque quotidiennement sur une variété de chaînes de télévision, ainsi que Netflix et BritBox. Non seulement cela, mais la crème de la menthe des sitcoms a connu un renouveau en tant que comédie musicale Westend au cours des dernières années.

Les personnages principaux qui ont honoré le programme au cours de ses vingt et un ans à la télévision sont très appréciés, mais les écrits de John Sullivan englobaient un éventail beaucoup plus large de personnages. Installé à Londres, Sullivan a illustré la variété de la ville à travers diverses apparitions uniques. Alors que beaucoup étaient simplement présents comme des complots pour montrer les mauvaises tentatives des frères Trotter de ramasser ou d’échouer des plans d’affaires, d’autres ont ajouté une saveur unique à leurs épisodes respectifs.

Certains de ces personnages sont connus pour le divertissement qu’ils ont apporté dans les histoires individuelles, tandis que d’autres ont aidé à établir les motivations plus profondes de leurs homologues. Les personnages principaux n’avaient que peu de marge de manœuvre, alors ces personnalités de soutien ont injecté plus de comédie, plus de drame et plus de progression dans la série.