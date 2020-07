11 médecins de jeux vidéo qui devraient voir leur licence révoquée

Devenir médecin nécessite beaucoup d’études et de travail acharné. Après cela, il faut de longues heures pour faire face à des situations stressantes et émotionnelles, et pour la plupart d’entre nous, les médecins sont des personnes que nous admirons et admirons.

Parfois, cependant, les intentions d’un médecin peuvent être moins que pures, surtout dans les jeux vidéo.

Certaines des entrées de cette liste ont gagné leur place en trahissant leur serment d’Hippocrate, en profitant de la vulnérabilité ou de la confiance de leurs patients, ou tout simplement en étant le pire type de savant fou (oui, il y en a certainement un bon – pensez Doc Brown de Retour vers le Futur).

Il semble y avoir une fascination médiatique pour les médecins dont l’éthique est au mieux discutable, comme Hannibal Lecter, Nick Riviera ou même (à une moindre échelle) Gregory House.

Mais les jeux vidéo regorgent d’exemples des pires personnes qui aient jamais reçu un doctorat, et ils apparaissent dans tous les genres imaginables.

Après tout, qu’est-ce qui est plus effrayant que quelqu’un qui a passé certains des tests les plus difficiles et les plus exigeants mentalement connus de l’homme, pour décider en fait, ils préfèrent oublier cela, causer du tort ou même tuer quelques personnes?