11 films de loups-garous qui ont enfreint toutes les règles

Les loups-garous sont parmi les monstres de cinéma les plus fascinants, et ils terrifient le public depuis des décennies. Dans la plupart des représentations, ils représentent la rage primitive de l’humanité et cette rage est vraiment horrible – surtout quand elle transforme et déchire le cœur de quelqu’un.

Les loups-garous existent depuis Le loup-garou en 1913. Pourtant, ils n’ont pas été vraiment popularisés avant le film de 1935 d’Universal Pictures, Werewolf of London et The Wolf Man en 1941. Ces films ont présenté au monde de nombreuses bases fondamentales que les films de loup-garou devaient suivre, et le genre en a profité pendant des décennies.

Comme tout, les films de loups-garous ont évolué au fil du temps et ils ne suivent pas toujours les mêmes règles établies au début. À l’origine, un loup-garou ne pouvait sortir que pendant une pleine lune, et un nouveau loup ne pouvait être fabriqué qu’après une morsure ou une égratignure dont la victime avait survécu.

Divers changements ont été apportés au mythe au fil des ans. Chaque film qui ajoutait ou modifiait quelque chose finissait par enfreindre les règles bien établies concernant les loups-garous. Parmi les dizaines d’excellents films de loup-garou qui ont été réalisés au fil des ans, ces dix sont les plus importants briseurs de règles du genre.