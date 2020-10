11 faits sauvages sur le shérif Woody de Toy Story

Si tu aimes Histoire de jouet alors vous connaîtrez l’un des personnages principaux; Boisé.

Rendu célèbre par Pixar, l’admirable cowboy se lance dans de courageuses aventures avec ses compagnons de jouets.

Mais pourquoi Woody est-il le personnage principal et qui l’a créé?

Voici 11 faits sur Woody qui vous donneront envie de regarder ses merveilleux films!

Son nom complet est le shérif Woody Pride.

La plupart le connaissent sous le nom de Woody, mais le personnage populaire de Disney Pixar a un nom complet.

Le nom vient de l’inspiration du célèbre acteur occidental Woody Strode.

Ce n’est que lorsque le directeur de Toy Story 3, Lee Unkrich a révélé que le nom de famille de Woody était Pride, jusqu’à présent, il était connu sous le nom de shérif Woody.

Woody n’a pas toujours été le bon gars.

Dans les croquis originaux et lors de la conceptualisation du personnage, il était décrit comme un personnage amer et jaloux qui laissait son pouvoir sur les autres jouets lui monter à la tête.

Les premiers concepts pour Woody en Histoire de jouet étaient d’un caractère méchant qui ne se souciait pas de savoir s’il blessait ou dérangeait les autres jouets autour de lui.

L’idée originale du personnage était un mannequin ventriloque maléfique, qui était le premier court métrage dans lequel le personnage figurait.

Le court métrage Pixar Jouet en étain fait en 1988 avec le personnage « Woody » qui contrôlait et était méchant envers les autres jouets.

Woody est devenu un cowboy dans les années 1990.

Le personnage était à l’origine un mannequin ventriloque, mais après que Pixar se soit associé à Disney pour créer leur tout premier long métrage d’animation, il a été changé en cow-boy.

Après avoir discuté, les chefs de studio sont arrivés à la conclusion que les dessins originaux de Woody ne plairaient pas au public de Disney, donc les dessins ont été adaptés pour le faire paraître plus sympathique.

Certaines caractéristiques ont été conservées, telles que la tirette et son apparence de poupée, mais il était maintenant plus convivial avec Disney avec des joues roses et un visage heureux.

Bud Luckey a d’abord dessiné Woody.

L’animateur qui a travaillé pour Pixar était le créateur de Histoire de jouet et Woody.

Avant de travailler pour Pixar, il était animateur pour Sesame Street.

Luckey a proposé plus de 200 designs pour le personnage de Woody avant que le design final ne soit choisi.

Les dessins originaux représentaient Woody comme une poupée ventriloque et ils ont progressivement évolué pour devenir le cow-boy qui a été choisi pour représenter Woody.

Woody a commencé avec 7 citations célèbres.

Une partie emblématique de la Histoire de jouet films est les célèbres citations fortes de Woody.

Toutes les citations de Woody ont été enregistrées pour le premier film, mais toutes n’ont pas été utilisées.

Seulement 7 des citations préenregistrées ont été utilisées dans le premier film, elles incluent «atteindre le ciel» et «il y a un serpent dans ma botte».

Dans Toy Story 3 la citation «Je voudrais rejoindre votre groupe» a été ajoutée à la liste des citations de Woody.

Dans Histoire de jouets 4, la citation précédente «Yeehaw! Partenaire étourdi! Nous devons faire bouger ce train wagon! a été raccourci en citations séparées.

La première figurine Woody a été réalisée en 1995.

Thinkaway Toys a créé le premier jouet original à l’échelle de Woody en 1995.

C’était le seul jouet de Woody fabriqué qui était une réplique exacte du personnage du film.

Il avait le même anneau de traction de ¾ de pouce pour ses citations et du fil dans ses bras afin que vous puissiez mettre ses bras dans différentes positions.

Cela a été changé sur les futurs modèles pour des raisons de sécurité.

Le premier modèle comportait 5 des célèbres citations de Woody sur sa corde à tirer.

L’amour de Woody est Bo Peep.

Tout au long de la Histoire de jouet films Woody capte l’attention de Bo Peep et on dit qu’ils sont considérés comme des amants.

En premier Histoire de jouet film, Bo Peep dit qu’elle va demander à quelqu’un d’autre de regarder ses moutons à Woody, ce qui implique qu’elle veut passer un peu plus de temps intime avec Woody.

Bo Peep est toujours là pour soutenir Woody et le calmer dans les situations de chaleur.

Bien qu’elle soit un personnage indépendant, elle est toujours là pour lui.

Leur relation ressemble à une alliance à long terme, car les interactions de Bo Peeps avec Woody suggèrent qu’ils sont ensemble depuis longtemps.

Woody a 3 ennemis principaux.

Bien qu’il existe de nombreux personnages que Woody n’aime pas, comme Sid, il y a 3 ennemis principaux de Woody.

À travers Histoire de jouet films, il y a un ennemi différent pour chaque film, ce sont Stinky Pete, Lotso et Gabby Gabby.

Stinky Pete est son ennemi dans Histoire de jouets 2, où il essaie de garder Woody pour faire partie de leur rare collection.

Dans Toy Story 3 Lots-o Hugging Bear devient l’ennemi en essayant à nouveau de garantir à tous les jouets qu’ils sont en sécurité alors qu’ils ne le sont pas.

Enfin Gabby Gabby, la poupée vintage en Histoire de jouets 4 qui essaie de voler la boîte vocale de Woody pour elle-même.

Woody était la caractéristique d’un spectacle dans le spectacle.

Si vous avez vu Histoire de jouets 2 alors vous savez que Woody est un jouet rare pour une série télévisée recherchée par un collectionneur.

Le jouet d’Andy Woody est inspiré d’une émission télévisée fictive intitulée « La rafle de Woody«.

Dans l’émission télévisée, il a joué aux côtés de Jesse, Stinky Pete et Bullseye.

Le spectacle dans le Histoire de jouet L’univers a fonctionné entre 1949-1957 et a été coupé en raison du lancement de Spoutnik 1 dans l’espace.

L’intérêt pour les westerns a été perdu après le début de la course à l’espace et cela est lié à la raison pour laquelle Buzz Lightyear était considéré comme un ennemi potentiel de Woody’s pour commencer.

C’est aussi la raison principale pour laquelle la figurine est une trouvaille rare dans le Histoire de jouet univers.

Woody est nommé l’un des plus grands personnages jamais créés.

En juin 2010, Entertainment Weekly a placé Woody dans le top 100 des plus grands personnages créés au cours des 20 dernières années.

Le héros de cow-boy adoré était la caractéristique de la première animation de Pixar et a été reconnu pour son importance dans l’histoire des personnages de dessins animés.

Il est même apparu dans d’autres films Pixar.

Il est apparu pour la première fois dans les outtakes du film de 1998 La vie d’un insecte comme support de clap.

Plus tard en 2006, il est apparu dans l’épilogue de Voitures comme break dans la version adaptée de Histoire de jouet où tous les personnages sont des voitures.

Woody a également figuré dans un certain nombre de courts métrages Pixar tels que Vacances hawaïennes, Partysaurus Rex, et Petite Frite.

Woody continuera d’être l’un des Cowboys les plus connus de l’histoire et ses aventures avec ses compagnons de jouets se perpétueront à travers les créations de Disney et Pixar.

Pourquoi ne pas regarder certains des courts métrages de Pixar pour voir la fonctionnalité de Woody dans d’autres grandes animations.