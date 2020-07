100 voleurs se séparent avec Meteos

100 Thieves et l’ancien jungler de LCS Meteos se sont séparés, ont annoncé aujourd’hui les deux parties. Le départ de Meteos intervient moins d’un mois après qu’il a été remplacé dans l’équipe LCS et a commencé à jouer dans l’Academy League.

Dans un Twitlonger, Meteos a expliqué que 100 Thieves avait décidé d’insérer le joueur de 17 ans Shane «Kenvi» Espinoza dans sa liste de l’Académie pour lui donner une expérience plus compétitive. Alors que Meteos a dit qu’on lui avait proposé de partager du temps avec Kenvi, il a refusé. De plus, il a déclaré qu’il était autorisé à contacter d’autres équipes LCS, mais il a déclaré que «rejoindre dans un délai aussi court ne serait pas génial pour [him] ou l’équipe. »

Nous avons évalué de nombreuses options avec @MeteosLoL et avons convenu qu’il était préférable que les deux parties se séparent. Merci pour votre temps avec 100 voleurs, Will. Nous vous souhaitons le meilleur dans le futur. pic.twitter.com/r0x2tqoNNw – 100 Thieves Live (@ 100ThievesLive) 21 juillet 2020

L’ancienne star de Cloud9 a déclaré ne pas savoir ce que l’avenir lui réservait. Bien que la compétition soit toujours une de ses passions, il a déclaré qu’il souhaitait diffuser davantage et s’imaginait faire des apparitions au bureau LCS, des co-streams compétitifs, des podcasts et du contenu YouTube.

100 Thieves ont mis Meteos au banc le 28 juin après avoir perdu contre TSM, qui a fait chuter l’équipe à 1-5 lors de la division d’été 2020. Meteos a annoncé son banc sur Twitter en disant que ses coéquipiers n’avaient pas été informés et n’étaient pas d’accord avec la décision, et que le directeur général Christopher « PapaSmithy » Smith et le personnel d’entraîneurs ne savaient pas ce qui était le mieux pour l’équipe.

Meteos s’est excusé pour ses tweets dans Twitlonger d’aujourd’hui, les qualifiant d ‘«erreur». Il a également déclaré qu’il n’était «pas professionnel» pour la réaction.

Deux fois champion du split LCS, Meteos participe à la ligue depuis le Summer Split 2013, qu’il a remporté dans le cadre de la formation originale de C9 LCS. Depuis son départ de C9 à la fin de la saison 2016, il a joué avec Phoenix1, 100 Thieves, OpTic Gaming et FlyQuest, bien qu’il n’ait jamais joué dans l’équipe LCS de ce dernier.

En plus de la promotion de Kenvi, 100 Thieves a annoncé qu’elle ferait la promotion du meilleur laner canadien de 17 ans, Milan «Tenacity» Oleksij, à son effectif de l’Académie. Lui et Kenvi ont déjà joué sur 100 Thieves Next, l’équipe amateur de l’organisation qui a disputé la première saison de Challengers Uprising et la troisième saison de la Bloody Invitational Gaming League de FACEIT.

Partager : Tweet