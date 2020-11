100 voleurs auraient conclu un accord pour acquérir Closer, FBI auprès des Golden Guardians

in

Plus tôt dans la journée, 100 voleurs auraient conclu un accord verbal avec Golden Guardians pour racheter les contrats du jungler Closer et de l’AD portent le FBI, selon League of Legends journaliste Travis Gafford.

L’accord ne prendra effet que lorsque le marché des agents libres LCS ouvrira le 16 novembre à 18 heures, heure du Pacifique, cependant, les deux organisations sont effectivement prêtes à appuyer sur la gâchette de l’échange. On ne sait toujours pas combien d’argent 100 Thieves a réellement envoyé à Golden Guardians pour que le processus de rachat ait lieu.

Sources: Golden Guardians et 100t ont accepté verbalement de transférer les contrats de Closer et du FBI lorsque la fenêtre d’échange ouvrira demain. pic.twitter.com/Y7FLCiRjK3 – Travis Gafford (@TravisGafford) 15 novembre 2020

Golden Guardians devrait avoir diverses lacunes à l’approche de cette intersaison, avec le FBI et Closer prêts à se diriger vers 100 voleurs, tandis que le meilleur laner Hauntzer devrait également être un agent libre lorsque le marché ouvrira demain.

Après une saison 2020 réussie au cours de laquelle les Golden Guardians ont terminé à égalité pour la cinquième place des séries éliminatoires d’été des LCS, ces mouvements sont certainement surprenants à voir. Au lieu de s’appuyer sur une base raisonnablement solide, l’organisation a choisi de passer à autre chose et de repartir de zéro jusqu’en 2021.

Quant à 100 Thieves, la formation de départ de l’équipe recevra un coup de pouce bien nécessaire après une année de baisse en 2020. Après que l’organisation se soit séparée du vétéran AD, Cody Sun, la semaine dernière, il devrait être sous-entendu que le FBI prendra sa place sur la liste. . Avec deux jeunes joueurs apparemment à bord pour la saison 2021, l’équipe devrait voir ses priorités se déplacer vers le développement de jeunes joueurs avec des plafonds élevés.

le League of Legends Le marché mondial des agences libres ouvre complètement le 16 novembre.

