100 Thieves se séparent avec Cody Sun

Photo via Riot Games

Les 100 voleurs des LCS et Cody Sun se sont séparés, a annoncé aujourd’hui le joueur.

L’ADC, qui a passé une année complète avec l’organisation nord-américaine, est désormais un joueur autonome et vise à «atteindre le sommet» pour la saison 2021, dit-il.

100Thieves et moi avons décidé de nous séparer, efficace immédiatement, je serai agent libre à l’approche de la saison 2021. Je suis très reconnaissant pour les opportunités qui m’ont été offertes par 100T, ainsi que très excité pour ce qui est à venir. Pour 2021, je souhaite atteindre le sommet. – Cody Sun (@CodySun) 10 novembre 2020

100 Thieves, sous la nouvelle direction et sous la direction de Christopher «PapaSmithy» Smith, a raté la cible en 2020, se classant septième à huitième au LCS Summer Split et en deçà du League of Legends Championnat du monde.

L’équipe a perdu 3-0 contre Evil Geniuses dans la fourchette des perdants des séries éliminatoires LCS Summer, après une décevante septième place en saison régulière. Au total, 100 voleurs n’ont remporté que sept matchs tout au long de l’été.

Cody Sun ne peut pas être entièrement responsable des malheurs de l’équipe en 2020, mais son incapacité à faire équipe avec le joueur de soutien Philippe «Poome» Lavoie-Giguere a certainement été un facteur dans la mauvaise performance de 100 Thieves.

Avec Cody Sun, le mid laner australien Tommy « Ryoma » Le et le jungler Juan Arturo « Contractz » Garcia ont sous-performé, ce qui a entraîné un désordre confus d’une liste. Le seul vrai facteur de rachat de l’équipe était le meilleur laner coréen Kim «Ssumday» Chan-ho

Il reste à voir quelle équipe Cody Sun rejoindra ensuite, mais en raison de son statut de bot laner cohérent, il devrait être une signature compétitive pour la saison LCS 2021.

