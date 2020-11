100 Thieves rachète le FBI, plus proche des Golden Guardians

Photo via Riot Games

100 Thieves a racheté les contrats du FBI et Closer aux Golden Guardians, a annoncé l’organisation plus tôt ce soir. De plus, 100 Thieves ont nommé les deux joueurs dans la formation de départ des LCS pour la prochaine saison LCS 2021.

L’année dernière, FBI et Closer se sont démarqués en tant que deux jeunes stars avec un haut plafond après avoir conduit les Golden Guardians à l’une des scissions les plus réussies que l’organisation ait vues. Le duo a emmené Golden Guardians à la cinquième place des LCS Summer Playoffs, une course qui comprenait un balayage de trois matchs contre TSM.

Cette nouvelle pour 100 voleurs survient quelques instants après que Golden Guardians a annoncé qu’il publierait toute sa liste.

Avec ces ajouts, la formation de départ de 100T devrait s’améliorer notamment après une saison qui a vu 100 Thieves terminer à égalité pour la huitième place du Summer Split. Alors que le FBI est sur le point de remplacer le vétéran AD Carry Cody Sun après que lui et l’organisation se soient séparés plus tôt cette semaine, Closer est sur le point de remplir les chaussures de Contractz, qui a occupé le poste de jungle pour 100 voleurs tout au long de 2020.

On ne sait pas encore quels autres mouvements 100 Thieves va faire cette intersaison, mais avec un noyau relativement jeune à bord maintenant au FBI et Closer – en plus d’un vétéran incroyablement fort à Ssumday dans la voie supérieure – l’organisation est prête pour lancer la LCS 2021 avec une forte combinaison d’expérience et de potentiel.

Le jeu dans les LCS d’Amérique du Nord devrait commencer en janvier 2021.

Assurez-vous de nous suivre sur YouTube pour plus d’informations et d’analyses sur l’esport.

Partager : Tweet