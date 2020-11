100 Thieves acquiert Damonte et Huhi avant la saison 2021 des LCS

Photo via Riot Games

Plus tôt dans la journée, 100 Thieves ont annoncé que les anciens Golden Guardians Damonte et Huhi rejoindraient l’organisation et s’intégreraient dans la formation de départ de l’équipe pour la saison LCS 2021.

Damonte et Huhi rejoignent les anciens coéquipiers des Golden Guardians FBI et Closer sur la liste des 100 voleurs, car ces deux joueurs ont été signés par l’organisation plus tôt dans la semaine. En plus d’annoncer que les quatre cinquièmes de la liste des Golden Guardians 2020 rejoindront 100 voleurs cette intersaison, l’équipe continuera d’avoir le vétéran de longue date Ssumday dans la voie supérieure pour la saison LCS de l’année prochaine.

Cette nouvelle intervient après que GG a publié ses cinq démarreurs peu de temps après l’ouverture de l’agence gratuite lundi soir. En quelques jours, 100 Thieves ont saisi l’opportunité de reconstruire complètement sa liste avec les restes de la saison 2020 des Golden Guardians.

L’annonce de l’arrivée de Damonte dans l’équipe signifie également que Ryoma a été expulsé de la position de départ de la voie médiane pour 100 voleurs. Bien que l’organisation ait expérimenté la saison dernière une série de joueurs non éprouvés et des changements de liste expérimentaux, il semble que la liste de l’année prochaine prendra une direction complètement différente.

En apportant une liste qui avait déjà de l’expérience pour se regrouper sur la scène LCS, la variable inconnue de la chimie qui accompagne généralement la création de la liste est mise de côté pour le moment.

Le produit que Golden Guardians a mis sur le Rift la saison dernière était définitif. Avec une cinquième place dans les séries éliminatoires d’été des LCS, la formation a prouvé qu’elle pouvait se battre pour un championnat au cours de la saison. Désormais, en 2021, ces joueurs auront la chance de continuer à se développer côte à côte sur 100 voleurs.