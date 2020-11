10 utilisations les plus effrayantes du maquillage dans les films d’horreur

La peur est l’une de nos émotions les plus subjectives et les plus flexibles; ce qu’une personne trouve horrible, une autre peut trouver drôle, et nous avons souvent peur de choses différentes selon notre âge. Par conséquent, les films d’horreur peuvent essayer de secouer les spectateurs de nombreuses manières, par exemple en les plaçant dans des situations terrifiantes, en remettant en question leur sens de l’éthique et de la réalité, ou simplement en les secouant avec une bonne peur du saut.

Pourtant, le moyen le plus simple de le faire est d’avoir des effets de maquillage saisissants. Qu’il s’agisse de premiers exemples comme Frankenstein de 1910 et Nosferatu de 1922, ou de chocs récents comme Colored Out of Space et Relic de cette année, d’innombrables morceaux de cinéma ont fait battre notre cœur avec des images pratiques troublantes à la fois grotesques et subtiles. Même si tous les autres éléments sont insuffisants, une ou deux représentations alarmantes peuvent suffire à rendre un film mémorable.

Bien sûr, certains films le font mieux que d’autres, comme le prouvent les dix sélections suivantes. Qu’elles soient choisies pour leurs frissons continus ou pour des moments ponctuels de frayeur visuelle, ces entrées – aussi évidentes soient-elles – contiennent sans aucun doute des représentations qui sont un pur carburant de cauchemar. (Alors, assurez-vous d’avoir les lumières allumées pendant que vous lisez.)