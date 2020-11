10 thrillers de films psychologiques les plus dérangeants

Comme la vieille citation sur la pornographie, il est difficile de définir un thriller psychologique, mais vous le savez quand vous le voyez. Un genre expansif qui chevauche la frontière entre l’horreur et le drame, le thriller psychologique a connu de nombreux moments au soleil et produit des titres classiques.

Dans le pire des cas, le genre peut fournir une excuse pour une gaffe prétentieuse, une chance pour les écrivains et les réalisateurs de montrer toutes les recherches qu’ils ont faites sur les subtilités de l’esprit et les conclusions qu’ils ont tirées.

À leur meilleur, cependant, les thrillers psychologiques peuvent fournir certains des contenus les plus évocateurs et les plus dérangeants qu’un film puisse offrir. L’intention est de creuser profondément dans l’esprit du spectateur, de déclencher ces synapses de manière sauvage et troublante, et de générer une réaction à la fois dans la tête et dans les tripes du public.

Les films de cette liste sont excellents pour toutes sortes de raisons, mais le plus impressionnant est la façon dont ils parviennent à nous mettre si mal à l’aise, que ce soit par le concept, l’exécution ou les deux. Ils jouent nos émotions comme un violon et nous les aimons pour cela.