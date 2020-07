10 survivants de films d’horreur les plus badass

Tout au long de l’histoire de l’horreur, de nombreux personnages ont été retenus sur un piédestal en tant que rock stars du genre. Et pour la plupart, la majorité d’entre eux ont été les méchants de la pièce.

Du comte Dracula, à The Wolfman, à Leatherface, à Jack Torrance, à Michael Myers, à Jason Voorhees, à Freddy Krueger, à Ghostface, à Jigsaw, et ainsi, tant d’autres avec de mauvaises intentions, les supposés méchants de l’horreur sont vénérés et défendu à travers leurs missions respectives d’effusion de sang et de brutalité.

Bien que ces mauvais « uns » monopolisent souvent les projecteurs, il y a toujours ce pourcentage de fandom d’horreur qui n’aime rien de plus que de voir un grand protagoniste pour lequel ils peuvent s’enraciner ou s’identifier – et c’est encore mieux si ledit protagoniste parvient d’une manière ou d’une autre à survivre aux terreurs et tourment qu’ils subissent.

Face à des menaces aussi ignobles et démentes, cependant, cela peut vraiment être une tâche ardue pour des personnages héroïques ou innocents de sortir d’une image d’horreur en un seul morceau. Ce n’est pas impossible, cependant …

Voici donc dix des survivants les plus durs à avoir jamais honoré le monde de l’horreur.