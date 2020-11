10 suites de films d’horreur aussi bonnes que l’original

Que ce soit à cause d’une torsion meurtrière, d’excellents effets spéciaux ou d’une narration innovante, certaines suites parviennent toujours à effrayer, effrayer et choquer, tout comme leurs prédécesseurs.

Souvent mal accueillies par la critique et le public, ces suites de franchise d’horreur sont généralement aussi décevantes qu’inévitables. Cependant, pour chaque Jaws: The Revenge (1987), il y a un Evil Dead II (1987), et pour chaque suite qui ruine une série, il y en a une qui rajeunit complètement la franchise.

Tous les fans d’horreur admettront que le genre est inondé de franchises inutiles, même les films les plus respectés engendrant une multitude de suites, de préquelles et même de paralequels terne. Avec le neuvième volet de la série Saw qui devrait sortir en salles au début de l’année prochaine et la production de Scream 5 tirant récemment à sa fin, il semble que cette tendance se poursuivra dans les années 2020.

Bien que Halloween (1978) de John Carpenter ait rajeuni le genre slasher et reste l’un des meilleurs films d’horreur de tous les temps, la plupart de ses suites (et remakes) constituent des tentatives terne et redondantes pour raviver l’esprit effrayant de l’original.

Halloween H20, cependant, offre une entrée étonnamment innovante à la franchise, mettant à nouveau en vedette Jamie Lee Curtis dans le rôle de l’infatigable Laurie Strode. Le film se déroule dans un internat d’élite où Laurie, désormais directrice sévère, vit en recluse, encore traumatisée par les événements du massacre original de Michael Myers.

Mettant également en vedette Josh Hartnett, Joseph Gordon-Levitt et Michelle Williams dans les premiers rôles, le film retrace les tentatives (sans surprise) de Michael pour finalement tuer Laurie.

Tout comme l’original, cette suite démontre une fois de plus la résilience et le badassery de Laurie. Le combat final entre les deux frères et sœurs est une extravagance sanglante et à indice d’octane élevé qui cimente finalement la position de Strode en tant que l’une des filles finales les plus emblématiques de l’horreur.