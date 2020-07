10 stars qui figuraient dans des films d’horreur avant qu’elles ne soient célèbres

La fin du 20e siècle a été un moment privilégié pour les films d’horreur. Les techniques CGI n’étaient pas encore aussi sophistiquées qu’elles le sont maintenant, les cinéastes ont donc été obligés d’être plus créatifs avec leurs scénarios et leurs effets spéciaux pratiques pour obtenir leurs frayeurs. Celles-ci conduisaient souvent à de meilleures performances de la part des acteurs car ils avaient quelque chose de réel à réagir et ils devaient s’appuyer davantage sur leurs compétences d’acteur car les effets ne pouvaient pas simplement être ajoutés plus tard numériquement.

Les petits budgets signifiaient que les cinéastes ne pouvaient pas se permettre d’embaucher de grandes stars, ce qui s’est avéré être une bonne nouvelle, car certains de nos plus grands acteurs et actrices ont eu leur grande horreur alors qu’ils étaient encore à peu près inconnus. Certains films étaient terribles, mais certains se sont révélés être des classiques cultes, et ils n’ont évidemment pas nui à leur carrière.

Les films d’horreur ont une base de fans fidèles, donc même si un film n’est pas le meilleur, il y a de fortes chances que les gens le regardent simplement parce qu’ils aiment le genre. Cela fait de l’horreur un très bon choix pour commencer une carrière d’acteur.

Bien qu’ils veuillent peut-être que nous oublions certains de ces films, ils sont un excellent rappel que tout le monde doit commencer quelque part et une occasion de voir à quel point leurs compétences d’acteur se sont développées au fil des ans.

Voici dix (techniquement 11) stars qui ont figuré dans des films d’horreur avant d’être célèbres.