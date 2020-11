10 secrets derrière le navire Nostromo d’Alien que vous ne saviez pas

L’alien de Ridley Scott est incontestablement l’un des films de science-fiction les plus grands et les plus emblématiques de tous les temps, et bien qu’il soit sans aucun doute mieux défini par l’héroïne courageuse de Sigourney Weaver, Ellen Ripley et le Xenomorph assoiffé de sang, il serait totalement négligent d’ignorer le vaisseau spatial focal, le Nostromo.

Arrivé à une époque où l’écrasante majorité des navires de science-fiction étaient incroyablement élégants et magnifiques, Alien’s Nostromo était un véhicule plus délabré, plus écrasé et boulonné – puissant à coup sûr, mais manquant de la finesse et de la puissance d’arrêt de ses contemporains héroïques.

Cela convient, bien sûr, étant donné que le Nostromo était un véhicule de remorquage commercial plus comparable à un camion de livraison qu’à un cuirassé, et qui a pourtant servi de scène à l’une des confrontations les plus inoubliables de l’histoire de la science-fiction.

Mais étant donné que le Nostromo est apparu dans un seul film avant d’être sabordé par Ripley, il y a beaucoup de détails plus fins que vous ne connaissez probablement pas sur le navire.

Grâce à la fois aux schémas officiels et aux entretiens avec des membres d’équipage qui ont travaillé sans relâche pour donner vie au Nostromo, nous pouvons creuser profondément dans le vif du sujet du navire …