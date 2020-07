10 secrets de l’entreprise (startrek) d’origine que vous devez savoir

L’USS Enterprise 1701 est le navire qui a tout déclenché. Bien sûr, ce n’était pas le premier navire appelé Enterprise – merci beaucoup, Scott Bakula. Et, elle n’était certainement pas l’entreprise la plus flashy. Elle n’était pas non plus la plus puissante, ni la plus grande, ni la plus rapide.

Le 1701 était un cheval de bataille, cependant. Elle était en service depuis une quarantaine d’années. Pendant ce temps, elle a vu une tonne d’action et a écrit l’histoire à plus d’une occasion. Elle était également l’un des vaisseaux fictifs les plus uniques de tous les temps.

Avant l’Enterprise fictive, il y avait beaucoup de vaisseaux spatiaux fictifs au cinéma et à la télévision. Mais aucun n’était très imaginatif. C’étaient soit des soucoupes volantes, comme dans The Day The Earth Stood Still. Ou, c’était votre fusée classique comme nous le voyons dans le célèbre film muet, Un voyage vers la lune.

Mais, lorsque l’Enterprise 1701 est entré en scène en 1966, il a changé notre façon de penser les vaisseaux spatiaux. Ils n’étaient plus seulement des véhicules destinés à amener les héros et les méchants d’une planète à l’autre. Dans Star Trek, l’Entreprise était le décor. Elle était là où toute l’action avait lieu et faisait partie intégrante de l’intrigue.

Et bien qu’elle ait fait ses débuts il y a plus de quarante ans, ce célèbre navire a encore ses secrets. Cela dit, rendons hommage à l’Entreprise originale avec dix secrets que vous ne connaissiez probablement pas à son sujet.