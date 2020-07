10 secrets de films d’horreur que nous avons tous manqués

Bien que l’horreur grand public ait la réputation d’être incroyablement évidente et sur le nez – et le plus souvent, c’est tout à fait vrai – on ne peut nier la capacité des cinéastes talentueux à injecter leurs visions audacieuses avec une signification supplémentaire sous la surface.

Quel que soit le genre, nous aimons tous regarder des films pleins de secrets qui rendent les visionnements répétés plus gratifiants. Au mieux, ces secrets subtils peuvent aider le public à décoller le film pour révéler des couches supplémentaires de signification dont il ignorait l’existence.

Ces 10 films d’horreur, tous des classiques acclamés du genre à part entière, cachaient des secrets fascinants à la vue de tous, des œufs de Pâques parfaitement placés aux implications d’histoire inquiétantes qui ne faisaient que rendre les choses encore plus troublantes.

Grâce à un peu d’aide des gens aux yeux d’aigle de / r / MovieDetails, vous ne regarderez plus jamais ces 10 films d’horreur de la même manière une fois armés de la connaissance de leurs secrets discrets.

Et si vous avez réussi à capturer l’un de ces détails par vous-même, donnez-vous une tape ferme dans le dos …