10 scènes de poursuite de films d’horreur à couper le souffle que vous ne pouvez pas oublier

Il n’y a rien de tel que le frisson d’une grande scène de poursuite de film d’horreur, avec elle la marque la plus pure d’un frisson sûr.

Être investi dans une grande séquence de poursuite est vraiment le cadeau le plus fantastique qu’un bon film d’horreur puisse offrir, et les scènes de poursuite sont souvent la récompense de tout le travail que les cinéastes ont accompli. Si un réalisateur a tout fait correctement, maintenu la tension, conçu des personnages sympathiques et relatables, et introduit une menace réelle et terrifiante, les scènes de poursuite qui en résultent peuvent être plus que fascinantes.

Les scènes de poursuite sont la viande et les pommes de terre de l’horreur, et en regarder une se dérouler dans un film d’horreur est toujours un régal. Quelles cachettes la malheureuse victime choisira-t-elle? Vont-ils être intelligents et nous faire pomper de fierté? Ou vont-ils tomber sur leur visage et nous faire gémir de mépris, priant simplement pour que notre méchant nous rattrape?

Une poursuite bien conçue peut vous laisser sur le bord de votre siège avec du suspense, émotionnellement forgé par des personnages dans lesquels nous sommes venus investir au cours des 90 dernières minutes. Bien sûr, parfois nous voulons leur permettre de survivre, parfois nous avons hâte de les voir mourir – mais de toute façon, c’est toujours amusant.

Donc, si vous aimez tout ce qui est tendu et effrayant, voici dix poursuites de films d’horreur à couper le souffle que vous DEVEZ simplement voir!