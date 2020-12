10 scènes de massacre de folie dans des films d’horreur

Les scènes de fête dans les films d’horreur sont une longue tradition depuis que le genre a explosé dans les années 1980. Le genre se tournant vers un public plus jeune après les films d’horreur plus matures des années 60 et 70, cela signifiait que les films d’horreur pouvaient s’adresser à un public adolescent en impliquant des éléments de la culture du parti nihiliste qui était endémique à cette époque.

Les scènes de fête idiotes, en particulier à Halloween, sont devenues un incontournable du film d’horreur qui a évolué avec le temps. Cela a peut-être commencé par des soirées déguisées dans des films tels que Strange Behavior, Night Of The Demon et Return Of The Living Dead, mais les années 90 et 2000 ont commencé à mélanger la culture rave dans leurs intrigues.

Cependant, cela serait bientôt rehaussé par des scènes de massacre de fête destinées à créer un spectacle fantastique pour le public à travers une quantité glorieuse d’effets spéciaux sanglants. Bien que les scènes de massacre de fête dans les films soient assez rares, elles se démarquent comme certains des moments les plus mémorables des films d’horreur dans lesquels elles figurent.