10 scènes de films de science-fiction d’ouverture les plus effrayantes jamais vues

La science-fiction et l’horreur sont deux genres qui ont beaucoup en commun et, à l’occasion, peuvent être interchangeables. Les deux utilisent des récits pour aborder des questions thématiques plus larges au cœur – qu’elles soient éthiques, morales ou psychologiques. Les deux impliquent souvent le fantastique, barbotant dans des sujets et des plans de compréhension au-delà de l’esprit humain et tous deux impliquent un degré de suspension de l’incrédulité. Lorsqu’il est plongé dans un tel univers, le public est invité à faire un acte de foi avec le cinéaste, à l’exception des règles de base fixées et à les voir s’inverser, se plier et finalement culminer dans une catastrophe ou un succès.

Et les deux peuvent être carrément terrifiants. Il y a une raison pour laquelle les magasins de vidéos des années 90 combinaient souvent les genres dans les rayons des allées au-delà de la conservation de l’espace. Bien qu’il puisse être facile de placer Halloween fermement sous la bannière « horreur » de votre blockbuster local, il peut être un peu plus difficile de placer quelque chose comme Alien. Il y a beaucoup de choses spatiales, mais Roger Ebert l’a décrit comme un « hanté maison dans un vaisseau spatial. « Donc son placement de genre est un peu plus ambigu.

Il y a eu des films de science-fiction vraiment terrifiants, commençant généralement par un bang qui plonge immédiatement les spectateurs dans l’action, laissant son discours technique se dérouler à travers le récit.

Voici ceux qui nous ont donné une secousse dès la sortie du parc.